Laten we maar gewoon eerlijk zijn; down under ruikt het niet alsof je een wandeling door een bloemenzee maakt. En dat hoeft ook helemaal niet. Schrik niet, maar een vagina hoort te ruiken naar.. vagina. Een beetje een muffige, zurige lucht; het is volkomen normaal. Toch kan er soms een ander luchtje aan zitten dan je gewend bent. De geur van je vagina vertelt je meer dan je misschien denkt.

Dít betekent de geur van je vagina

Vislucht

Ruikt het verdacht veel naar een haring, wanneer je je broek naar beneden doet? Dan kan het zijn dat je last hebt van een bacteriële vaginose (dit is iets anders dan een schimmelinfectie, ofwel Candida. Bacteriële vaginose klinkt erger dan het is. Het betekent gewoon dat er een disbalans is ontstaan tussen bacteriën en schimmels in je vagina (die zitten er altijd, bij iedereen). De ‘slechte’ zijn gaan overheersen en zo kan er een vislucht en/of afwijkende afscheiding ontstaan. Het is dus niets om je zorgen over te maken; tachtig procent van de vrouwen heeft wel eens last van vaginale klachten. Meestal gaat het vanzelf weer over, mits je een beetje geduld hebt én jouw private alleen schoonmaakt met water. Heb je extreem veel last van de geur en afscheiding? Dan kun je van de huisarts een kuurtje tegen de ongemakken krijgen.

Ruikt het verdacht veel naar een haring, wanneer je je broek naar beneden doet? Dan kan het zijn dat je last hebt van een bacteriële vaginose (dit is iets anders dan een schimmelinfectie, ofwel Candida. Bacteriële vaginose klinkt erger dan het is. Het betekent gewoon dat er een disbalans is ontstaan tussen bacteriën en schimmels in je vagina (die zitten er altijd, bij iedereen). De ‘slechte’ zijn gaan overheersen en zo kan er een vislucht en/of afwijkende afscheiding ontstaan. Het is dus niets om je zorgen over te maken; tachtig procent van de vrouwen heeft wel eens last van vaginale klachten. Meestal gaat het vanzelf weer over, mits je een beetje geduld hebt én jouw private alleen schoonmaakt met water. Heb je extreem veel last van de geur en afscheiding? Dan kun je van de huisarts een kuurtje tegen de ongemakken krijgen. IJzer

Doet de geur van je vagina eerder denken aan een ijzerwarenhandel dan een viswinkel? Dan is de kans groot dat je bijna ongesteld moet worden, net aan het menstrueren bent of dat de tijd van de maand net voorbij is. In bloed zit veel ijzer, dus helemaal niet gek dat je tijdens het maandelijkse feestje naar ijzer ruikt tussen je benen.

Doet de geur van je vagina eerder denken aan een ijzerwarenhandel dan een viswinkel? Dan is de kans groot dat je bijna ongesteld moet worden, net aan het menstrueren bent of dat de tijd van de maand net voorbij is. In bloed zit veel ijzer, dus helemaal niet gek dat je tijdens het maandelijkse feestje naar ijzer ruikt tussen je benen. Muffig

Een muffe lucht. Zo’n geur die je ruikt als je na de vakantie de kelderkast voor het eerst weer opentrekt (oké, dit is misschien wel heel beeldend, maar zo’n muffe lucht bedoelen we dus). Krijg je die vibe bij de geur van jouw vagina? Dan is er absoluut niets aan de hand! Waarschijnlijk ruikt ‘ie vooral zo na het sporten, na de seks of aan het einde van de dag. Al het zweet wat zich de hele dag in jouw broek of panty heeft verzameld, vindt een weg naar jouw onderbroek. Niets mis mee. Ga vooral ook niet met allerlei zeepjes, crèmes en douches in de weer, want onze ingenieuze intieme zone reinigt zichzelf.

Een muffe lucht. Zo’n geur die je ruikt als je na de vakantie de kelderkast voor het eerst weer opentrekt (oké, dit is misschien wel heel beeldend, maar zo’n muffe lucht bedoelen we dus). Krijg je die vibe bij de geur van jouw vagina? Dan is er absoluut niets aan de hand! Waarschijnlijk ruikt ‘ie vooral zo na het sporten, na de seks of aan het einde van de dag. Al het zweet wat zich de hele dag in jouw broek of panty heeft verzameld, vindt een weg naar jouw onderbroek. Niets mis mee. Ga vooral ook niet met allerlei zeepjes, crèmes en douches in de weer, want onze ingenieuze intieme zone reinigt zichzelf. Eh, vies!

Ruikt je vagina ineens heel anders dan normaal? Dan kan het zijn dat je iets gegeten hebt wat de geur beïnvloedt. Heb je naast een vieze, andere geur van jouw vagina ineens ook last van bloederige en/of waterige afscheiding, jeuk, pijn in je onderbuik en bekken en vaginale bloedingen voor of na je menstruatie? Breng dan altijd even een bezoekje aan de huisarts. Dan kan namelijk wijzen op dieperliggende oorzaken.

Zo zie je maar; meestal hoef je je dus geen zorgen te maken als jouw vagina niet naar roosjes ruikt. Ben je er toch niet gerust op? Breng dan gewoon even een bezoekje aan de huisarts. Dat is helemaal niet zo spannend als we vaak denken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief