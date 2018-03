Nieuw: AnyBody op video! VIVA-hoofdredacteur Debby vertelt erover

Hij bestaat al 26 jaar: de rubriek AnyBody. Durfals die uit de kleren gaan en vertellen waar ze wel of niet tevreden over zijn. Naast de vaste rubriek in het blad is er nu ook een filmvariant. VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen vertelt er bij NH Radio over.

In ieder van ons schuilt wel iets van een voyeurist en dat verklaart het succes van AnyBody. En bijkomend voordeel: je kunt je eigen lijf spiegelen aan dat van een ander. Luister naar het gesprek over het succes van de rubriek én de nieuwe video’s in dit geluidsfragment.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron NH radio | Beeld