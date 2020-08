Nog nooit eerder is het 7 dagen op rij tropisch warm geweest: hitterecords sneuvelen

Het is tropisch warm in ons land en hoewel dat meestal na een dag of wat overwaait, blijft het nu langdurig heet. De records sneuvelen, want nog nooit eerder is het 7 dagen op rij tropisch warm geweest in Nederland.

Lees ook: Welterusten: op deze simpele wijze slaap je als een roosje tijdens de hittegolf

In De Bilt werd het om 13:00 uur op woensdag 30,0 graden en daarmee is het de zevende dag op rij met tropische temperaturen op het hoofdstation. Sinds het begin van de metingen in 1901 kwam een reeks van zeven dagen met 30 graden of meer in De Bilt nog nooit voor. De laatste keer dat het zo lang zo warm bleef was in augustus 1975: toen hadden we zes opeenvolgende tropische dagen.

Tropisch in Nederland

En dat er nog een dag bij gaat komen, is hoogstwaarschijnlijk. Het lijkt erop dat het donderdag opnieuw minstens 30 graden wordt in De Bilt. Dat zou betekenen dat we een superhittegolf hebben van 8 dagen op rij. Pas vanaf vrijdag koelt het af en is de serie van tropische dagen voorbij. Er is sprake van een hittegolf als het minimaal 5 dagen op rij 25 graden of warmer is, waarvan 3 dagen temperaturen van minstens 30 graden. En het ene na het andere record wordt gebroken deze zomer. In De Bilt is 31,6 graden gemeten, dat maakte gisteren de warmste 11 augustus ooit.

Onweer

Wel wordt er de komende dagen veel onweer verwacht: dat hoort er in Nederland vaak bij, als het warm is. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten – het zorgde gisteren al in sommige delen van het land voor overlast.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief