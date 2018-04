Oh no! Deze vijf ochtendrituelen maken je ouder

Iedereen heeft zijn eigen ochtendrituelen. Niks mis mee natuurlijk, maar er zijn er een aantal die je maar beter kunt skippen. Deze vijf handelingen maken je namelijk ouder dan je bent.

1. Te grondige reiniging

Heb jij altijd een flinke plens water in je gezicht nodig om wakker te worden? Niks mis mee, maar laat het vooral hierbij. Het is namelijk belangrijk dat je huid haar natuurlijke oliën vasthoudt. Als je in de ochtend een reinigingsproduct gebruikt, dan kan deze je gezicht uitdrogen. Het resultaat? Een ouder gezicht (en dat wil je natuurlijk niet). Beperk je reinigingsproducten voor je gezicht daarom tot de avonden.

2. Je gebruikt geen serum

Je huid wordt elke dag weer blootgesteld aan schadelijke stoffen in de lucht. Deze stoffen doen je huid meer kwaad dan goed, ze zorgen er namelijk voor dat je gezicht sneller veroudert. Het is daarom belangrijk om altijd een serum onder je gezichtscrème aan te brengen. Ga vooral op zoek naar een serum waar vitamine C, E, ferulinezuur, groene thee of lypoceen in zit. Dit zijn namelijk anti-oxidanten die de tere huid beschermen.

3. Dat tweede bakje koffie

Kun jij het echt niet houden bij één bakje koffie in de ochtend? Zorg er dan voor dat je naast de koffie genoeg water drinkt om uitdroging te voorkomen én je jeugdige look te behouden.

4. Je hebt de sportschool geskipt

Het is zó verleidelijk om in de ochtend wat langer te blijven liggen, en de sportschool te skippen. Toch kun je dit maar beter niet doen. Sporten zorgt er namelijk voor dat je er jonger uitziet. Actief bewegen zorgt namelijk voor microcirculatie in je gezicht, waardoor je huid vocht aanmaakt. Hierdoor ziet je huid er na het sporten veel jonger uit.

5. Je zet geen zonnebril op

Dat het verstandig is om elke dag zonnebescherming te dragen, weten we allemaal. Maar wist je dat je ook het best elke dag een zonnebril kunt dragen? Ook op een grijze dag of in de winter kan de zon namelijk schade toebrengen aan je huid.

