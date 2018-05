Omarm je sinaasappelhuid: plussizemodel Ashley Graham zet zich af tegen Photoshop met nieuwe badkledinglijn

Slanke tailles, gladde huidjes en volle lippen. In menig commercial spot je modellen met perfecte lichamen en geweldige looks. Plussizemodel Ashley Graham zet zich af tegen de huidige standaard.

Elk lichaam is mooi zoals ie is. Dat wil Ashley Graham benadrukken met haar nieuwe badkledinglijn Swimsuits For All. Met de foto’s maakt het model een duidelijk statement tegen retoucheringen. Cellulite, een vetrolletje hier of daar: iedereen mag het zien. ‘Authentiek en jezelf zijn is prachtig,’ zo schrijft ze op Instagram. ‘Ik hoop dat deze beelden mensen doen beseffen dat ze zich gelukkig mogen voelen in hun vel en dat ze van elk moment moeten profiteren, maakt niet uit wie er toekijkt.’

Amen.

Zelf badkleding scoren uit haar collectie? Dat kan via de webshop van Swimsuits For All. Alle stuks zijn beschikbaar van maat 36 tot maat 54.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Getty Images