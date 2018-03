Onderzoek wijst uit hóe effectief baarmoederhalskankerprik is

Er is de afgelopen jaren veel om te doen geweest: de baarmoederhalskankerprik. Lang niet iedereen was er – en sommigen nog steeds niet – enthousiast over. Toch biedt de prik volgens onderzoekster Robine Donken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de juiste bescherming. Zo vertelde zij vandaag in een presentatie over haar bevindingen aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

De afgelopen acht à negen jaar is ze volop bezig geweest met onderzoek naar de effecten bij de meisjes die als allereerste de prik kregen, die volgens haar jarenlange en uitgebreide bescherming bieden tegen de vijf typen van de HPV-infectie. Uit het onderzoek bleek dan ook dat er met 98 procent tot zes jaar na het toedienen volledige bescherming tegen twee typen is gevonden. Maar dat bleek niet het enige. De welbekende prik zou namelijk ook tegen drie andere typen beschermen. En die waren volgens Donken niet eens in de vaccinatie opgenomen.

De komende jaren

En ondanks dat er de laatste jaren volop commotie over is geweest, is de hoop dat het effect blijvend is volgens Donken zeer aanwezig. Zo noemde zij tijdens haar presentatie onder andere de resultaten van Australië als voorbeeld, waar ze in 2006 met het toedienen van de baarmoederhalskankerprik begonnen. Ook laat ze weten dat eventueel riskanter seksueel gedrag, iets waar sommige ouders zich grote zorgen over maakten, niet in het onderzoek naar voren is gekomen, én dat de bescherming volgens haar de komende jaren niet zal afnemen.

Bron: Welingelichte Kringen | Beeld: iStock