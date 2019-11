‘De overgang, da’s toch iets voor oudere vrouwen?’, denken veel mensen. Niet gek, want de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen te maken krijgt met opvliegers en stemmingswisselingen is 51 jaar. Toch komt één procent al vóór haar veertigste in de overgang. Waar heeft dat mee te maken?

Veel jonge vrouwen beschouwen de menopauze als een ver-van-mijn-bed-show. Niet gek dat de vervroegde overgang vaak pas laat ontdekt wordt; klachten als opvliegers en stemmingswisselingen worden op jonge leeftijd niet direct geassocieerd met de menopauze. De klap kan daarom extra hard aankomen.

Lees ook:

Vervroegd in de overgang: wat houdt het in en waaraan herken je het?

Oorzaken van de vervroegde overgang

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de eicelvoorraad op jonge leeftijd kan zijn opgeraakt:

Een chromosoomafwijking;

Een verhoogde concentratie aan auto-antistoffen;

Erfelijkheid (het kan dus in de familie zitten);

Verwijdering van de eierstokken;

Een uitgebreide ontsteking in de buik;

Chemotherapie of bestraling hebben de eicellen vernietigd;

Endometriose.

Helaas is er nog een groot gebrek aan kennis rondom de oorzaken van de vervroegde overgang. Veel vrouwen komen er daardoor nooit achter waardoor ze zo jong met de menopauze te maken krijgen.

Lees ook: Hoe zit het echt: in hoeverre ben je minder vruchtbaar na je dertigste?

Week van de Vruchtbaarheid

Van 4 t/m 10 november is het in heel Europa de Week van de Vruchtbaarheid. Veel mensen durven niet over hun vruchtbaarheidsproblemen te praten. Het doel van de themaweek is dan ook om het taboe te doorbreken. Op 9 november 2019 organiseert Freya – een vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen – een bijeenkomst in Montfoort voor mensen met een onvervulde kinderwens.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.