De zon zorgt ervoor dat je genoeg vitamine D binnenkrijgt. Zonneschijn staat bovendien bekend als een algehele mood-booster en zou ook nog eens je bloeddruk verlagen, beschermen tegen ontstekingen en de hersenfunctie verbeteren.

Dat klinkt allemaal geweldig, ware het niet dat deze hoge temperaturen je ook een nogal opgeblazen gevoel kunnen geven.

Logische verklaring

Misschien zie je het aan opgezwollen voeten en enkels, misschien zie je het zelfs aan je gezicht. Het slechte nieuws: je ziet het waarschijnlijk goed. Het goede nieuws: je bent lang niet de enige met cankles. Er is een heel logische verklaring waarom we er in de zomer soms wat opgeblazen bij lopen.

Zwetend afkoelen

Als reactie op de hoge temperatuur probeert je lichaam af te koelen met zweet. Je verliest dus meer vocht. Dat kan ervoor zorgen dat je uitgedroogd raakt. Al helemaal als je niet genoeg water drinkt om het verlies aan zweet te compenseren. Dat tekort aan vocht en zout door zweten, zorgt ervoor dat je een beetje opzet.

Vermoeidheid is ook een belangrijk signaal van uitdroging. Wanneer je energieniveau zakt, is je eerste reactie om wat te eten voor wat nieuwe energie. Als je zoete snacks, zout eten en/of cafeïne binnenkrijgt, krijg je nog sneller een opgeblazen gevoel. Gelukkig zijn er ook genoeg manieren om te voorkomen dat je vocht vasthoudt en opzwelt.

1. Drink genoeg

Die glazen koele witte wijn tellen niet. Het voelt misschien contraproductief om water te drinken als je je al opgezwollen voelt, maar dat is het niet. Nip de hele dag door water, in plaats van in een uurtje meerdere glazen achterover te klokken. Je kunt ook ongezoet kokoswater drinken. Dat bevat potassium waardoor uitdrogingssymptomen nog sneller verdwijnen. (Moet je het wel lekker vinden: sommige mensen menen dat kokoswater smaakt naar wondvocht).

2. Vermijd ‘trigger’ voedsel

Bonen, kikkererwten, linzen, broccoli, bloemkool, cafeïne, alcohol en frisdrank kunnen ervoor zorgen dat je een opgezet gevoel krijgt. Vermijd dat eten op warme dagen als je weet dat je daar gevoelig voor bent. Toch echt zin in een glas sangria in de hitte? Drink er dan een glas water bij. Zo kan je lever de alcohol beter afbreken en is de kans dat je de volgende dag wakker wordt met een flinke kater een stuk kleiner.

3. Drink (koude) pepermunt- of gemberthee

Een kop thee is waarschijnlijk wel het laatste waar je zin in hebt als je kookt van de hitte. Zowel pepermunt als gember bieden wat verlichting als je opgeblazen bent of last hebt van je buik. Dus maak toch die kop thee en laat dat afkoelen voor je een slok neemt. Voeg eventueel wat ijsklontjes toe, dan is het een cocktail (oké niet echt, maar toch).

