OPROEP: Ooit plastische chirurgie ondergaan? Geef je nu op voor VIVA’s AnyBody

Heb jij je borsten laten vergroten, je billen laten liften of je buikvet laten wegzuigen? En durf jij (anoniem) voor de camera uit de kleren te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou.

VIVA zoekt nieuwe kandidaten voor AnyBody, de iconische rubriek waarin mensen naakt, zwart-wit en zonder hoofd worden afgebeeld. Dit keer zijn we op zoek naar mensen die ooit plastische chirurgie hebben ondergaan en dat durven te laten zien.

Natuurlijk, naakt op de foto gaan is eng. Maar wie meedoet aan AnyBody, houdt er een prachtige foto, eeuwige roem en een vette ego-boost aan over. En krijgt ook nog een wellnessvoucher voor twee personen als tof extraatje.

Wil jij in VIVA’s AnyBody? Stuur een mailtje naar redactie@viva.nl o.v.v. ‘Oproep AnyBody’.

