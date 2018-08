Pik a card: er bestaat nu een piemeldrankspel en je kunt ‘m hier winnen

Gek op drankspelletjes, maar wil je eens iets spannenders dan kingsen of beer pong? Stoom je klaar voor dit piemeldrankspel.

Scrol naar beneden om kans te maken op een piemelpakket inclusief drankspel.

Spelen met piemels

Vergeet het memoryspel met piemels waar we vorig jaar zo lyrisch over waren; dit piemeldrankspel is nog veel leuker. The Willy Drinking Boardgame bestaat uit 23 piemelkaarten, een uitgebreid spelregelboek (want: wanneer wordt er gedronken?) en vier 3D-piemelpionnen.

Lullig pakket

Zie jij zo’n bordspel wel zitten? Dan ben je bij VIVA aan het juiste adres, want wij geven twee piemelpakketten weg. Hierin zit niet alleen het spel, maar ook een piemel-tote bag, piemelsokken, piemeltattoos en een piemelspeldje. Ideaal als cadeau voor je beste vriendin, jezelf of je buurman die zich gedraagt als een dick.

Doe mee

Niet gewonnen? Alle piemelproducten zijn te bestellen via de website van Eat Mielies. Extra leuk: er zijn ook tassen, mokken, oorbellen, kaarten en sokken met vagina’s en tieten erop.