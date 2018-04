Plastic fantastic: waarom fillers in je oorlel opeens een ding is

Het is allang geen taboe meer om een prikje botox in een rimpeltje hier en daar te laten spuiten, en ook van opgespoten lippen door middel van fillers kijken we al nauwelijks meer op. Toch is er nu een nieuwe trend uit New York komen overwaaien die op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is.

Tegenwoordig lijken mensen meer tijd bij de plastisch chirurg dan bij de kapper te besteden. En waar we vroeger wellicht nog raar opkeken van wat botox in je kin of onder je ogen, is een dergelijke ingreep anno 2018 allang niet meer bijzonder.

Trend

Toch had je waarschijnlijk niet zo snel verwacht dat het een trend zou worden om fillers in je oorlel te spuiten. De trend is op dit moment booming in New York, en daar staan ze dan ook in rij staan voor een prikje. De behandeling is vooral populair, omdat het hangende oorlellen tegengaat. En wie wil dat nou niet?

Zo gebeurd

Doordat het dragen van grote en vooral zware oorbellen nogal een aanslag zijn op onze oorlellen, wordt er door middel van hyaluronzuur gezorgd dat de oorlel een soort lift krijgt. Het is dan ook een niet al te ingewikkelde behandeling; binnen vijf minuten sta je weer buiten. Wel moet je twee keer per jaar terug om de boel in de lift te houden.

Prijskaartje

Maar ondanks het feit dat de behandeling, die ook wel een lunchbreak fix wordt genoemd, binnen een paar minuutjes gefikst is, is het prijskaartje er niet minder door. Voor die paar prikjes in je oorlel rekent de plastisch chirurg of een daarvoor opgeleide schoonheidsspecialist maar liefst 300 à 400 euro. Niet bepaald een ‘prikkie’ te noemen, dus.

Bron: HLN.be | Beeld: Giphy