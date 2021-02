Rijstwater is dé trend voor glanzend (en healthy) haar

Op TikTok zie je het de laatste tijd steeds vaker voorbijkomen: rijstwater. De witte korrel is niet alleen maar lekker (en voedend) in de sushi, nasi of rijstepap. Het schijnt ook de trick te zijn voor lang, gezond en glanzend haar. Prinsessenhaar, here we come!

Lees ook: Een duik in ijskoud natuurwater: dit doet het voor je lichaam

Het gebruik van rijstwater is een oude Japanse traditie genaamd yu-su-ru. De Yao- vrouwen wassen hun haar naar mate ze ouder worden met rijstwater om het sterk en glad én lang te houden. En lang, dat is het zeker! Volgens het Guinness Book of Records is het haar van de vrouwen namelijk gemiddeld 1,7 meter lang.

Vitamines en mineralen

Rijstwater zit boordevol vitamines, mineralen, eiwitten, antioxidanten en aminozuren. Een bepaalde groep vitamines in rijst, helpen de haarcellen om zwart pigment te produceren. Zo blijft het haar van de Yao-vrouwen dus gitzwart. En het maken, dat is super easy! Je kan het op twee manieren doen: of je bewaart water na het koken van rijst of je laat rijst kort (30 minuten) of lang (24 uur) weken. Vooral die laatste, gefermenteerde variant, schijnt magische krachten te hebben.

Hoe je het doet? Neem een halve kop rijst, twee kopjes water en voeg evt. een haarolie toe. Als eerste spoel je het vuil van de rijst, dit doe je gewoon onder de kraan. Daarna doe je de afgespoelde rijst in een glazen afsluitbare pot. Giet hier twee kopjes water en de haarolie bij en roer het mengsel door elkaar.

Nu zet je het troebele goedje gedurende 24 uur op een plek buiten de koelkast.

5 dagen houdbaar

Na minimaal een dag is je rijstwater klaar. Giet af en ready to use! Gebruik het water als leave-in conditioner na het wassen. Giet het rijstwater over je haar heen en masseer het in. Wikkel daarna je haar in een douchemuts en laat het 20-30 minuten zitten. Uitspoelen en klaar. Trouwens handig: vanaf het afgieten, is je rijstwater nog 5 dagen houdbaar in de koelkast.



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Ayuhuid | Beeld: Getty