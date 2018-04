Rimpels? Zo voorkom je ze!

Gezond eten is the key voor een mooie huid. En dus ook voor het voorkomen van nieuwe rimpels. Maar dan wel alleen bij vrouwen. Mannen kunnen namelijk gezond eten tot ze een ons wegen, bij hen zal dit helaas niet zorgen voor minder rimpels.

Dit is gebleken uit een onderzoek van het Rotterdamse Erasmuc MC. Wel is er in dit geval een ‘maar’. Want als je al een aantal rimpels in je gezicht hebt, zullen deze niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. ‘Oude rimpels gaan er niet mee weg, maar als je vanaf nu gezond eet, kun je daarmee de vorming van nieuwe groeven tegengaan’, vertelt hoofdonderzoeker Selma Mekíc.

Dunnere huid

Maar waarom helpt gezond eten bij ons wel, en bij het tegenovergestelde geslacht niet? Volgens Mekíc heeft dit alles te maken met de hormoonhuishouding en het feit dat wij nou eenmaal een dunnere huid hebben. Al is dat niet het enige verschil. ‘Mannen krijgen op jongere leeftijd rimpels. En die zitten meer op de voorhoofd. Bij vrouwen ontstaan rimpels meer rond de bovenlip.’

Roken, alcohol en ongezonde snacks

Naast het eten van gezonde producten als fruit, vette vis en groente, bevordert ook het niet roken en het zo min mogelijk drinken van alcohol voor een strakke huid. Daarnaast moet je producten met veel zout en ongezonde snacks zo veel mogelijk laten staan. Maar hé: af en toe een lekkere cheatmeal moet kunnen toch. Daarvoor nemen we die paar vriendelijke rimpels wel voor lief.

Bron: RTL | Beeld: iStock