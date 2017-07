Say what: steeds meer vrouwen onder het mes voor kuiltjes in wangen

Een borstvergroting, ooglift of botoxbehandeling: plastisch chirurgen draaien hun hand er niet meer voor om. Maar er is een nieuw gewild schoonheidsideaal waarvoor mensen zich op de operatietafel werpen: kuiltjes in de wangen.

Hartstikke schattig, kuiltjes in je wangen wanneer je lacht. Maar blijkbaar zijn ze nu zó gewild dat vrouwen ervoor onder het mes gaan. In Amerika is het aantal aanvragen voor een operatie om kuiltjes te maken sinds 2013 verdriedubbeld. Nieuw is de ingreep niet, maar wel in opmars. Een paar jaar geleden spraken Britse specialisten al over de ‘designerkuiltjes’-trend. Zij waarschuwden dat de gevolgen bij het ouder worden nog onbekend waren.

Om kuiltjes te creëren moet je wangspier aan de onderste huidlaag vastgemaakt worden. Hoewel de klus snel geklaard is – binnen dertig minuten sta je alweer buiten – is de ingreep niet geheel risicoloos. Zo kunnen de kuiltjes er te diep en onnatuurlijk uit komen te zien, na een tijdje vervagen of op de verkeerde plaats verschijnen. Voor zo’n half uurtje mag je overigens wel even 800 tot 1.200 dollar neertikken.

Kijk mee naar de designerkuiltjes hieronder.

#Roomies, how y’all feel about designer dimples? #Dimpleplasty is one of the latest new plastic surgery trends. Y’all here for it or nah? Een bericht gedeeld door The Shade Room (@theshaderoom) op 24 Jul 2017 om 4:02 PDT

