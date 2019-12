Kerstkoffie van Starbucks is een hit. Naast de iconische Frappuccino’s kun je er in het teken van Kerstmis terecht voor net zo lekkere limited editions. Yum, maar hoeveel calorieën zitten er nou écht in die kerstkoffie?

Kerstkoffie van Starbucks komt in drie varianten, namelijk: Speculaas Latte, Toffee Nut Latte en Fudge Hot Chocolate. Alle drie blijken – zoals we al hadden verwacht – niet al te best als jij in shape wil blijven. Zo bevatten ze allemaal meer dan 20 gram suiker (!), terwijl de dagelijks aanbevolen hoeveelheid op 25 gram ligt.

Begrijp ons niet verkeerd; vergeet vooral niet te genieten (van die kerstkoffie!). Maar we kunnen ons voorstellen dat je tóch benieuwd bent hoeveel calorieën zo’n kerstdrankje bevat:

Toffee Nut Latte De basis van dit drankje is espresso. Hier wordt gestoomde melk, toffeesiroop, slagroom en toffeesprinkles aan toegevoegd. Deze koffie bevat 205 kcal, 7 gram vet en 21,2 gram suiker. Deze hoeveelheden gelden bij de kleinste bekermaat en wanneer er halfvolle melk is gebruikt. Lees ook:

Dít doen de feestdagen met je lijf en tips om ermee om te gaan Fudge Hot Chocolate Wees gewaarschuwd: dit is geen koffie, maar een chocolademelk. Hier is een siroop van fudge aan toegevoegd, samen met wat gestoomde melk en slagroom. On top wat gouden chocoladekrullen om het geheel af te maken. De ‘schade’? 222 kcal, 10,5 gram vet en 22,1 gram suiker. Deze hoeveelheden gelden wederom bij de kleinste bekermaat en wanneer er gebruik is gemaakt van halfvolle melk. Speculaas Latte Espresso met speculaassiroop en gestoomde melk. Ook aan deze warme drank is slagroom toegevoegd – dit keer met een speculaassmaakje. Dit drankje wordt afgemaakt met wat fijne speculaasstukjes. Als we de kleinste bekermaat nemen en er vanuit gaan dat er halfvolle melk wordt gebruikt, bevat deze koffie 202 kcal, 9,4 gram vet en 20,6 gram suiker.

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock