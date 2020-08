Schurende dijen, zweetsnorren en plakhaar: zo kom je fris de hittegolf door

Of het jou niet heet genoeg kan zijn of je nu verlangt naar de herfst: in deze hittegolf kunnen we allemaal wel een opfrisser gebruiken. Zo maak je korte metten met schurende dijen, zweetsnorren en plakhaar.

Zodra de thermometer de 25 graden overstijgt, vraagt je beautyroutine om een andere aanpak. Als je überhaupt nog van een beautyroutine kunt spreken, want op een gegeven moment is het gewoon een kwestie van overleven. Of nouja, fris blijven (iets minder dramatisch gesteld).

Schurende dijen

We beginnen met irritatie numéro uno: die schurende dijen. Of je nou maat 36 of maat 56 hebt: tenzij je een thigh gap hebt, ontkom je hier bijna niet aan in de zomer. Je kunt gaan voor het aloude wielrenbroekje onder een jurk. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat een extra kledingstuk het laatste is waar je nu behoefte aan hebt.

Je kunt in plaats daarvan gaan voor een deo-stick. Dus niet een spray of roller, maar een echte stick. Want hoe minder zweet, hoe minder kans dat de boel gaat schuren. Talkpoeder houdt babybilletjes, maar ook plakdijen droog. In de categorie raar maar waar: glijmiddel schijnt ook te helpen. Geglibber voorkomt geschuur, zeg maar. Let wel op dat je een variant op waterbasis gebruikt: je wil geen olievlekken in je zomeroutfit.

‘Humidity’ haar

Je haren stylen in een luchtvochtige omgeving: echt, begin er niet aan. In no time veranderen die gladde lokken in een ontplofte pluizenbol. Als een haarvezel openstaat, vangt dat het vocht uit een luchtvochtige omgeving op. Het goede nieuws: er is wat tegen te doen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

De eerste is de makkelijkste: steek je natte haar op in een knot of vlecht het in en kijk er niet meer naar om. Heb je dik haar? Dan kun je de punten verzorgen met shea boter. Is jouw haar fijner? Dan is kokosolie een optie. Maak daarnaast het beste van je natuurlijke haar. Dat wil zeggen: ga op warme dagen krullen niet te lijf met een steiltang en probeer even geen krullencoupe als je kaarsrecht haar hebt. Als je aan de slag gaat met hete tools, wordt je haar gegarandeerd een ongetemde pluizenboel zodra je de deur uitstapt.

Was verder je haar niet te vaak (lees: zo min mogelijk) om te voorkomen dat het uitdroogt. Smeer kwistig met serums en droog je haar verstandig. Niet ruw met een handdoek wrijven, maar knijpen. Zo zorg je ervoor dat het haar zoveel mogelijk vocht behoudt.

Zweetsnorren

Oké, eerlijk: zo’n zweetsnor is onvermijdelijk in een hittegolf. Wat je wel kunt vermijden is dat het zweet op je gezicht ervoor zorgt dat je oververhit voor de dag komt. Om ervoor te zorgen dat make-up niet uitloopt, kun je het best gewoon geen make-up dragen. Beetje flauw misschien, maar van uitgelopen mascara en weggedreven foundation wordt niemand knapper.

Kijk daarom kritisch naar wat je wel gebruikt als je je heel naakt voelt zonder. Gebruik bijvoorbeeld een (waterproof) gekleurde wenkbrauwgel om wenkbrauwen wat meer definitie te geven. Dat doet al wonderen voor je expressie. Krul je wimpers, breng een gekleurde lippenbalsem aan en laat voor de rest de zon het werk doen.

Verder zijn babydoekjes het antwoord op al je problemen. Neem altijd wat mee in je tas zodat je waar je ook je bent jezelf kunt opfrissen door even zo’n doekje langs je nek, je handen of je oksels te halen. Ruikt en voelt meteen fris.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock