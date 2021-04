Science says: douchen voor het zwemmen moet

Even snel onder de druppels door dansen, voordat je een plons maakt. De zwembaden zijn op 16 maart weer open gegaan voor zwemles. Maar douchen, dát mag nog niet. Terwijl het volgens de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSW) juist een noodzaak is en geen luxe.

Volgens Shiva de Winter, NSW is douchen voor het zwemmen echt nodig. De mens draagt namelijk zo’n 1000 soorten bacteriën en 40 soorten schimmels met zich mee. Klinkt vies, maar don’t worry. Het is niet erg! De meeste bacteriën zijn zelfs goed voor je. De goede bacteriën jagen de slechte namelijk weg. Handig hè?!

Razendsnel verdubbelen

Toch willen we al deze bacteriën niet in het zwembadwater en daarom dus moet je toch echt even douchen voor het zwemmen. Daar komt bij dat bacteriën zich in warme vochtige ruimten razendsnel verdubbelen. Nu je dus niet mag douchen in het zwembad, maakt de techniek overuren om al die chemicaliën weg te krijgen. En tjaaa, of dat nu zo goed voor het milieu is…

1,5 meter

Ga je toch zwemmen dan gelden er wel een aantal regels. Zoals de 1,5 meter, niet alleen buiten het zwembad maar ook in het water. Trouwens wel erg fijn met baantjes zwemmen, hijgt er niemand in je nek! En wat dan weer wel jammer is; je mag niet kijken bij zwemles. Maar niet getreurd: bij sommige zwembaden mag je aan de buitenkant door het glas kijken. (lucky you!)

Bron: Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, via ANP / Beeld: Getty