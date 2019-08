Science says! Sporten maakt gelukkiger dan geld

Sporten is een way of life! Na iedere work-out voel je je lekker, kiplekker (ok, en uitgeput en ok, misschien lelijk). Na een uurtje joggen, hot yoga, kickboksen (of seksen, ook een sport als je bedpartner niet al het werkt doet) komt de dopamine vrij in je lichaam. Resultaat? Een happy you, je voelt je opperbest.

Dat sporten en je goed voelen hand-in-hand gaan, dat wist je vast al. Maar wist je ook dat sporten gelukkiger maakt dan geld? Is dat (veel te dure) sportschool abonnement z’n euro’s tenminste waard.

Sporten, sporten, sporten

Niemand minder dan de onderzoekers van Yale en Oxford zijn een grootschalig onderzoek gestart, om te achterhalen in hoeverre beweging bijdraagt aan een gelukkig gevoel. In het onderzoek is data bij elkaar verzameld van zo’n 1,2 miljoen Amerikanen. De deelnemers aan het onderzoek werden getoetst op zowel hun fysieke activiteit als hun mentale staat van zijn. Dit werd gedaan door hen vragen te stellen over hun mentale gezondheid, maar ook over hun inkomen en fysieke activiteiten – van het gras maaien tot trainen voor een triathlon.

330 dagen gelukkig

Wat bleek? Mensen die regelmatig sporten zich slechts 35 dagen per jaar niet gelukkig voelen. De overige 330 dagen (!) zijn ze wél gelukkig. Mensen die niet aan sport deden, voelden zich gemiddeld zo’n 53 dagen per jaar ongelukkig. Een verschil van maar liefst 18 dagen.

En dat is nog niet alles, want niet alleen de hoeveelheid dagen die je gelukkig bent, zijn hoger als je sport. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat mensen die vaak fysiek actief zijn zich even goed voelen als mensen die niet fysiek actief zijn, maar wél ruim 22.000 euro per jaar meer verdienen dan de sportieveling.

Conclusie: je moet dus een stuk harder werken en meer verdienen om even gelukkig te worden als dat dagelijkse uurtje sporten.

Hoe meer hoe beter?

Tot slot: sporten gelukkig maakt, mits het binnen bepaalde perken blijft. Sla niet door! 3 tot 5 sportlessen of trainingssessies per week van zo’n 30 tot 60 minuten zijn ideaal, aldus het onderzoek.

Bron: Famme, beeld: iStock