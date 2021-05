Shocking: 1 op de 20 vrouwen drinkt alcohol tijdens zwangerschap

Eentje kan wel, toch? Veel vrouwen kunnen het niet laten om tijdens hun zwangerschap toch een wijntje te drinken. Dat vond het Erasmus MC uit door een nieuw ontwikkelde test. Zorgelijk, vinden onderzoekers.

Onderzoek

Voor het onderzoek door Erasmus MC, werd het bloed van 700 vrouwen onderzocht. Daarnaast vulden alle zwangere vrouwen een vragenlijst in. Hieruit bleek dat vijf procent van de vrouwen in de afgelopen twee weken alcohol had genuttigd. Wanneer hiernaar gevraagd werd, besprak 90 procent het niet met hun arts of verloskundige.

Schadelijk

‘We vinden de uitslag erg zorgelijk’, zegt gynaecoloog van het Erasmus MC Hilmar Bijma. ‘Alcohol is een schadelijke stof voor de ontwikkeling van het kind en ook een lage hoeveelheid kan schadelijk zijn.’ Daarom hamert Bijma erop om het écht vol te houden geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap om risico’s te voorkomen. ‘Als de moeder alcohol drinkt, heeft dat verschillende gevolgen. Een verhoogde kans op een miskraam, een doodgeboren kindje, groeiproblemen en – bij ernstig gebruik – een verhoogde kans op vroeggeboorte. Bovendien kan blootstelling aan alcohol ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen veroorzaken die levenslang invloed hebben.’

Test

Het nieuwe bloedonderzoek moet vrouwen wijzen op de risico’s en gevaren van het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap. ‘Ook willen we alcoholgebruik in de zwangerschap bespreekbaar maken, zodat we zwangere vrouwen kunnen ondersteunen als stoppen met drinken moeilijk is. Er is goede hulp beschikbaar.’ Zegt Bijma. In de test kunnen dokters zien of zwangere vrouwen de afgelopen twee weken alcohol hebben gedronken. Gynaecologen van het Erasmus MC willen de test het liefst standaard aan alle zwangere vrouwen aanbieden. Maar, het is niet verplicht. Wel zullen gynaecologen in gesprek gaan met de vrouwen over de reden dat zij de test niet willen doen.

Bron: RTLnieuws | Beeld: GettyImages

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?