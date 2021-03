Da’s slim! Armband signaleert prille coronabesmetting

Even een corona-update op de vrijdag, die wél fijn is. Knappe koppen van het UMC Utrecht doen namelijk onderzoek naar een slimme armband die in een pril stadium al een besmetting met Covid-19 kan signaleren (Hoe handig?). Het ziekenhuis zoekt alleen nog 20.000 proefkonijnen. Ladies, anyone?

Ava, zoals de slimme armband heet, wordt normaal gesproken gebruikt door vrouwen om de vruchtbaarheid te monitoren. Maar nu wordt de lovely lady ook ingezet in de strijd tegen corona. Ava meet je temperatuur, je hartslag en je ademhaling (De meid kan ook alles!)

Besmetting melden

Voordat de drager corona-symptomen heeft, kan Ava al een besmetting melden. De drager krijgt dan een seintje om zich te laten testen. ‘Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts en daarnaast hebben kuchen en benauwdheid direct effect op de ademhaling’, zegt Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht. ‘Een verandering van deze factoren samen kan wijzen op een besmetting met Covid-19.’

Slimme armband

Grobbee leidt het onderzoek met Ava, waarbij deelnemers de slimme armband ’s nachts dragen. De slimme armband is volgens de onderzoeker het allereerste apparaat dat ‘realtime gegevens’ verwerkt. ‘En dat is belangrijk want wanneer je in een vroegtijdig stadium al een Covid-19-besmetting detecteert, kun je direct in quarantaine en daarmee is de kans kleiner dat je een ander besmet’, legt hij uit.

‘Deze technologie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het indammen van deze pandemie, en het signaleren van infectieziekten in de toekomst’, aldus de onderzoeker.

