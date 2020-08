SOS zelfbruining: tips om niet als wortel door het leven te gaan

I’m walking on sunshine, wooah. Al zetten we liever een stapje minder met deze hitte, een bruin kleurtje willen we wel. En dat kan natuurlijk ook uit een flesje. Ga je voor het eerst aan de slag met zelfbruining, doe dit dan vooral wel én niet.

Scheren

De allereerste stap voordat je aan de slag gaat om bruintje beer te worden, is je to-do lijst afvinken. Nee, ik heb het niet over de was doen en stofzuigen, maar lichaamshygiëne. Heb je nog afspraken staan zoals een bikini-wax of pedicure? Doe dit eerst voordat je de dop opendraait en begint met zelfbruining. O ja, en shave them legs.

Scrubben

Nu je gladde benen hebt, gaan we scrubben. Alle dode huidcellen moeten eraf voordat je kan selftannen. Focus vooral op de ruwe gedeeltes zoals je knieën, ellebogen, enkels en hielen. Gebruik voor je gezicht een speciale scrub crème. Spoel en droog je huid hierna goed af en smeer jezelf in met bodylotion.

Handschoen

Doekjes, schuim, spray, lotion, druppels.. Je kan het zo gek niet bedenken en de zelfbruining is in die vorm te vinden. Maar welke vorm je ook gebruikt, allemaal kunnen ze vlekken veroorzaken. Trek daarom altijd handschoenen aan. Lees op de verpakking hoeveel je moet gebruiken.

Draaiende beweging

Nu je de bovenste stappen hebt opgevolgd, gaan we beginnen met het echte werk: zelfbruining. Werk van beneden naar boven met een draaiende beweging. Begin dus bij je enkels en werk naar je schouders en je armen toe. Houd de scrub bij de hand. Dit je wondermiddel om vlekken en strepen weg te werken tijdens de zelfbruining.

Gezicht

Je gezicht is als laatste aan de beurt. Ga voorzichtig te werk en smeer alleen de plekken in waar zonlicht komt. Wrijf het voorzichtig uit naar je nek en hals. Pas op met je neus en bovenlip, want het lijkt al snel alsof je Nutella (of pindakaas) hebt gegeten. En dat wil je natuurlijk niet.

Wachten

Nu is het een kwestie van wachten totdat de zelfbruining opdroogt. Wacht liever te lang dan te kort en houd 5 minuten extra wachttijd dan dan op de verpakking staat. Wil je dat je tan extra goed blijft zitten, breng dan een laagje talkvrije babypoeder aan. O ja, en nu vooral stilzitten en niet douchen. Voor de komende 6 tot 8 uur..

Bron: Captain Tan | Beeld: iStock