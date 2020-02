Viva-Fit: Ice, ice baby

Cyrotherapie. Dat is ijskoud genieten na(ast) het trainen. En geeft volgens kenners meer energie, minder spierpijn en een gladdere huid.

Dokter bibber

Cryotherapie is afgeleid van het Griekse woord voor kou: kyros. Bij een behandeling wordt je lichaam drie minuten blootgesteld aan temperaturen onder de -110 °C. Het werd in 1978 bedacht door de Japanse arts Toshima Yamauchi, die naar een behandeling zocht voor reumapatiënten. In de loop der jaren werd de methode verder ontwikkeld en zo ontstonden de cryo-cabines of de ‘koelcellen’. Vooral in Duitsland en Oost-Europese landen werd de therapie heel populair.

Freeze!

In een koude omgeving doet je lichaam er alles aan om de 37 °C, de kerntemperatuur, te behouden. Je warme bloed wordt in de organen

in je romp vastgehouden en de bloedvaten op je huid zullen zich vernauwen om zo min mogelijk warmte kwijt te raken. Als je uit de kou komt, openen de vaten zich weer en stroom het bloed terug naar je benen en armen. Dat veroorzaakt een lekker, tintelend gevoel. Ook krijgen je immuunsysteem en stofwisseling een boost. Uit verschillende studies blijkt dat cryotherapie voordelen oplevert: minder spierpijn na het sporten, dieper slapen, meer energie, een strakkere, gladdere huid en sneller herstel bij een burn-out. Sommige wetenschappers willen overigens dat er meer onderzoek naar wordt gedaan.

Cryo in the Champions League

Omdat het zou helpen bij het vergroten van de spierkracht en herstel

na het sporten is cryotherapie geliefd in topsportland. Bekende voetbalteams als Arsenal en Barcelona hebben een cryo-cabine op hun trainingscomplex. Voetballer Cristiano Ronaldo heeft er zelfs een thuis! Ook modellen en andere celebs lopen inmiddels warm voor deze ijzige methode: Kate Moss is fan, net als Jennifer Anniston en Mandy Moore. Bridget Maasland is een van de Nederlanders die ‘om’ is: ‘Mijn spieren herstellen veel sneller na het trainen. Het werkt geweldig, mijn lichaam is erna echt gereset en ik slaap er heerlijk door, stukken dieper.’

In de kou staan

Wil je het zelf ervaren? Bij Freezlab.nl in Amsterdam ga je met je hele lijf de cabine in. De eerste dertig seconden sta je in een ruimte van -60 °C om je lichaam te laten wennen. Daarna volgt tweeënhalve minuut in de cabine op -110 °C. Liever met je hoofd uit de kou? Dat kan in een een persoonscabine bij Floathouse.nl in Breda, Cryocenternederland.nl in Den Haag en Aesthetics-nathalie.nl in Maastricht. Bij alle adressen wordt aangeraden om meerdere sessies te boeken, omdat je dan meer profijt hebt van het effect. Als je net uit de vrieskou komt, voel je je opgepept en energiek.

