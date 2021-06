Steek je handen in de lucht als je jezelf vannacht een Pritt stift aka Plakstift voelde (guilty). Weliswaar kwam het met bakken uit de hemel, maar toch was het bloedjeheet. Ok, plat dak = meer pech, maar toch. Die regen helpt dus niet helemaal om de hitte uit de lucht te krijgen en dit is waarom..

Je zou zegen dat één fikse regenbui alle hitte doet verdwijnen, maar helaasch. Onze gebeden zijn niet verhoort. Jammer zeg. Waarom koelt het niet af als het regent op een warme dag?

Zo zit dat

Tsja, het antwoord is eigenlijk heul simpel (was het leven ook maar zo simpel). De lucht koelt door de regen maar enkele graden af. De aarde en de atmosfeer zijn rond de regenbui dus eigenlijk nog heel erg warm, waardoor je dus niet voelt dat het koeler is. Wel benauwder, omdat het vocht direct weer verdampt. Eigenlijk voelt het dus nog warmer dan eerst. Hitte in coming!

Warmste dag van het jaar

Vorig jaar was het overigens op de warmste dag in ons koude kikkerlandje 36(!) graden. Dat werd op 31 juli 2020 gemeten. Volgens weervrouw Nicolien van Buienrader kan het kwik bij ons nooit hoger dan 42 tot 43 graden stijgen (thank God). Dan is de rek er wel uit.

Omstandigheden

Zo legt ze uit in een video van RTL Nieuws. ‘Voor een temperatuur van 40 graden moeten de omstandigheden ideaal zijn’, aldus weervrouw uit. ‘Het gaat om vier omstandigheden: hoogzomer (juli of augustus), hogedrukgebied (wekenlang weinig bewolking), droogte en windrichting (over land). Zelfs als alle omstandigheden ideaal zijn, zorgt het koele zeewater ervoor dat temperaturen rond de 40 graden wel het maximum zijn.’

