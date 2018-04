De veelgemaakte fouten wat betreft ons ondergoed op een rijtje

Eerder vertelden we je al dat twee liter per dag een must is voor het welzijn van je vajayjay. Maar ook ons ondergoed heeft, zoals je je waarschijnlijk al wel verwacht had, een grote invloed op onze intieme zone. Zo kun je polyamide of nylon ondergoed maar beter vermijden, en doen ook de corrigerende slips meer slecht dan goed. Hoog tijd om een paar veelgemaakte foutjes wat betreft ons ondergoed op een rijtje te zetten.

1. Dezelfde onderbroek dragen die je voor je work-out aan had

Ben jij iemand die de sportschool induikt met geluksonderbroek, string of broek zonder kanten randjes? Grote kans dat jij je ondergoed dan voor je work-out inwisselt voor een comfortabel ‘broekje’. Betekent immers niet dat je je onderbroek van daarvoor weer kunt gebruiken wanneer je klaar bent met je work-out. Zorg dus altijd dat je hoe dan ook een schone en ongedragen onderbroek bij je hebt.

2. Een vieze onderbroek uit de wasmand pakken

Oeps, je bent vergeten de was te doen en hebt nu geen schone meer. Ach, dan pak je toch gewoon even eentje uit de wasmand die je toch alleen maar in de nacht hebt gedragen. Guess what? Ook hier wemelt het van de bacteriën. Zorg gewoon dat je altijd een schone in de buurt hebt, en draag nooit twee keer dezelfde onderbroek. Wat je excuus ook is.

3. Slapen met een string

Het is misschien wel het handigst – geen gekke lijnen in je broek bijvoorbeeld – maar niet het fijnst voor je punani. Doordat de string nogal smal is daar beneden, is de kans op vaginale infecties groter. Zorg dus dat je bijvoorbeeld ’s nachts iets anders draagt en je strings extra schoon houdt. Enne, wanneer je een keer een off day hebt, is het misschien beter om even voor een ander model te kiezen.

4. Een te kleine maat dragen

Iets wat te klein is, is eigenlijk nooit goed. Dit geldt dus ook voor je ondergoed. Je hoeft je heus niet per se in een maatje 36 te wurmen, omdat dat normaal gesproken nou eenmaal je maat is. Ook bij onderbroeken is het zo dat elk merk weer anders kan vallen. Zorg dus altijd dat je de juiste maat van je onderbroek is. Voorkom je niet alleen gedoe bij je poes mee, maar zorgt er ook voor dat die muffin top en zwembandjes een stuk minder worden.

5. Het gebruiken van wasmiddel met een geurtje

Ruikt heerlijk hoor al die geurtjes, maar je vajayjay is er minder blij mee. In tegenstelling tot de rest van je lichaam hoeft je poes heus niet naar lavendel of wat dan ook te ruiken. Als-ie maar fris is, is het al goed. Probeer dus tijdens het wassen voor een geurvrij wasmiddel te gaan. Al die verschillende geurtjes gebruik je maar voor je beddengoed.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: Seventeen | Beeld: iStock