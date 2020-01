Zo verklein je de kans om de tamponziekte te krijgen

Je bent ‘m stomweg vergeten of je dacht dat-ie er nog wel even mee door kon: er zijn allerlei redenen te bedenken waarom je te lang met dezelfde tampon rondloopt. Gevaarlijk, want dat is één van de oorzaken van het Toxisch Shock Syndroom, ook wel de tamponziekte genoemd. Hierbij vijf manieren om de kans dat je ermee te maken krijgt te verkleinen.

Wat is de tamponziekte en wat zijn de symptomen?

Handen wassen Doe dit zowel voor als na het inbrengen en verwijderen van een tampon.

Kies voor een tampon met een minimum aan absorptievermogen. Als je een sterk absorberende tampon te lang inhoudt, kan het vaginaal vocht zich ophopen en in de tampon een broedplaats gaan vormen.

Wissel tampons en maandverband af. Gebruik bijvoorbeeld overdag tampons, maar kies 's nachts voor maandverband.

Ververs als het even kan elke vier uur je tampon. Als je een hevige menstruatie hebt, is het verstandig dit zelfs om de twee of drie uur te doen.

Tampons zijn ontworpen om menstruatie op te vangen. Gebruik ze dus niet 'alvast' voordat je ongesteld moet worden, of om vaginale afscheiding te absorberen.

Melissa kreeg de tamponziekte: ‘Of ik het zou overleven konden ze niet zeggen’