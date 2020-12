Verlies je nu wél of geen conditie en spierkracht tijdens de lockdown?

Wat hebben de gym, het zwembad en een sportvereniging met elkaar te maken? Precies! Ze zijn allemaal gesloten tijdens de lockdown. En dat betekent meer thuiszitten en minder bewegen (guilty). Daar gaat je killerbody, waarvoor je uren met gewichten hebt gesmeten en de blaren op je enkels hebt gelopen. Of toch niet? Verlies je nu wél of geen conditie en spierkracht in lockdown?

The answer is: ‘Ja je verliest conditie en spierkracht, máár meestal pas na twee weken en het kan per persoon verschillend zijn’, vertelt Jonathan Seintje, personal trainer. ‘De eerste en de tweede week is je lichaam nog aan het herstellen van pijntjes en blessures, maar vanaf de derde week merkt het lichaam dat het niet meer geprikkeld wordt door zwaar gewicht.’

‘Omdat je geen zwaar gewicht tilt of lift, neemt de spierkracht dus af. Net als spiermassa, dat neemt ietsje sneller af. Met conditie is dat anders, je verliest alleen conditie als je geen of weinig cardio doet. Cardio kan overal en hardlopen is voor de meeste mensen leuk omdat ze dan ook nog wat van de omgeving zien.’

Squatten met vriendin op je nek

Volgens de personal trainer kan je er na twee weken (of ervoor) wél wat aan doen om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk spierkracht verliest. ‘Probeer hetzelfde gewicht te vinden door bijvoorbeeld je partner te liften, met je vriend of vriendin op je nek te squatten. Let bij dat laatste wel op je houding en stabiliteit. Ook kan je weerstandsbanden en dumbells gebruiken.’

Personal trainer of bootcamp

Ook kan je alternatieven zoeken: trek je bijvoorbeeld op aan een boom in het park. ‘Merk je dat je geen motivatie hebt om alleen te gaan? Vraag dan een personal trainer of doe mee met een bootcamp. Het allerbelangrijkste is om in beweging te blijven of je nu wandelt, fietst of hardloopt het is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal goed voor je.’

Bouw het gewicht rustig op

Voor de gymfanaten is het aftellen geblazen tot 19 januari. ‘Maar’, zegt Seintje. ‘Ga nou niet gelijk als een beest tekeer. Doe het rustig aan en bouw het gewicht weer rustig op. Als je te hard en te snel gaat, heb je een grote kans op blessures. Als je het rustig en beheerst doet, heb je binnen een paar weken je spierkracht weer terug.’

Bron: Jonathan Seintje | Beeld: iStock