Hoewel 51 de gemiddelde leeftijd is waarop vrouwen in de overgang komen, krijgt één procent er al vóór haar veertigste mee te maken. Wat doe je als het jou overkomt? En wat zijn de gevolgen voor je kinderwens?

Als je vervroegd in de overgang raakt, betekent het dat de eicelvoorraad in de eierstokken al op jonge leeftijd uitgeput is. Dit wordt in de medische wereld ook wel POF – prematuur ovarieel falen – of POI – primaire ovariële insufficiëntie – genoemd. De vervroegde overgang kan allerlei verschillende oorzaken hebben.

Gevolgen van de vervroegde overgang

Als je op jonge leeftijd in de overgang komt, kun je daar – los van de ‘gewone’ overgangsklachten zoals opvliegers, stemmingswisselingen en een droge vagina – de nodige lichamelijke klachten van ondervinden. Door de lage oestrogeenspiegel neemt de kans op botontkalking toe. Ook lijkt het risico op hart- en vaatziekten groter te worden, al wordt hier nog wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Hormonen

De lichamelijke kwaaltjes kunnen deels voorkomen worden. Omdat veel klachten te maken hebben met de lage oestrogeenspiegel, kan het helpen om hormonen te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van pleisters, tabletten en injecties. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat je genoeg lichaamsbeweging krijgt, niet rookt en calcium- en vitamine D-rijk eet.

Kinderwens

Een ander groot probleem waar veel vrouwen in de vervroegde overgang mee kampen: het is in de meeste gevallen niet mogelijk om nog op de ‘natuurlijke manier’ kinderen te krijgen. Veel stellen blijven dan ook achter met een onvervulde kinderwens, wat een enorme impact kan hebben.

Voor vrouwen die open staan voor alternatieve manieren om een kindje te krijgen, zijn adoptie en pleegouderschap mogelijk. Ook eiceldonatie is een optie. Daarvoor is een eiceldonor nodig die een IVF-procedure wil ondergaan. Na de bevruchting wordt de embryo in de baarmoeder van de wensmoeder geplaatst. Zo kan de vrouw – ondanks dat zij al in de overgang is – de baby toch zelf dragen én is het kind genetisch verwant met de vader.

Eiceldonor

Het vinden van een donor is echter geen makkelijke klus. De vraag naar eicellen is veel groter dan het aanbod. Daarom is er een flinke wachtlijst. Als de wachttijden te lang zijn, wordt er een aanmeldingsstop ingelast. Daarnaast moet de donor altijd geregistreerd worden, want anonieme eiceldonatie is in Nederland bij wet verboden.

Veel stellen gaan naar het buitenland, omdat de procedure in sommige landen wel anoniem kan. Om die reden – en omdat de procedure daar vaker wordt toegepast – is het makkelijker is om daar een donor te vinden.

