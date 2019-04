VIVA-fit: beklim denkbeeldige bergen met de nieuwe spinningtrend

Met de nieuwste spinningtrend SoulCycle beklim je denkbeeldige bergen in een met kaarsen verlichte zaal. Zo verbrand je als een malle calorieën terwijl je helemaal zen wordt. Win-win, als je het ons vraagt.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: Shannah van der Wal

Tot het gaatje Spinning kennen we allemaal wel: in een sportschoolzaaltje op het ritme van pompende beats je een uur lang de blubber fietsen terwijl je denkbeeldige bergen beklimt. Soul cycling is net zoiets, alleen gaat het meer om de beleving dan puur om de techniek van het fietsen. In speciale boutique gyms staan spinningschoenen voor je klaar, liggen er handdoeken en fijne verzorgingsproducten in de kleedkamer, is de verlichting in de zaal gedempt en gaan de kaarsen aan voor een dosis mindfulness. Maar vergis je niet: dit is geen easy work-out. Het is zelfs completer dan gewone spinning, omdat er gebruik wordt gemaakt van gewichten en weerstandsbanden. Opzwepende beats en het enthousiasme van de instructeur zorgen ervoor dat je tot het gaatje gaat.

Wat moet ik aan?

Goed broekie: gemaakt van zweet-afvoerend materiaal.

€ 77,95, reebok.nl

Ronde miss: voor stijlvolle ondersteuning.

€ 49,95 findtheone, triumph.com

Op naar de top: lekker luchtig, die ventilatiegaatjes.

€ 79,90, casall.com

Wat doe het met je?

Doordat je gewichten en weerstandsbanden gebruikt, train je met deze work-out niet alleen je benen, maar ook je buikspieren, armen, rug en billen. Je wordt daardoor niet alleen sterker en verliest vet, je zult ook merken dat je conditie met stappen vooruitgaat als je dit twee à drie keer per week doet. De gedimde lichten en het kaarslicht zorgen ervoor dat je je helemaal kunt focussen op het fietsen en niet denkt aan de dagelijkse beslommeringen. Helemaal zen en met een vette glow op je gezicht stap je van je fiets af. Je wint er misschien geen bolletjestrui mee, maar met deze full body én mind work-out van 45 tot 60 minuten verbrand je wel minimaal 700 calorieën.

Waar en wat kost het?

De twee studio’s in Nederland die het meest geïnspireerd zijn op de SoulCycle klassen zijn de Rocycle studio’s in Amsterdam en Utrecht en Vélo in Amsterdam. Voor een losse les betaal je € 12 en daarvoor krijg je tijdens de les speciale cyclingschoenen, een handdoek en fijne producten in de kleedkamer. Wil je vaker komen? Er zijn rittenkaarten van 5, 10, 20 of 50 rides.

rocyclestudios.com, wearevelo.com

Feestje op de fiets

Het indoor cycling in boutiquestijl is overgewaaid uit – waar anders – New York, waar drie vriendinnen in 2007 het concept SoulCycle bedachten. Het doel: niet alleen lichamen, maar levens veranderen én een community bouwen. Hun luxe spinningvariant sloeg aan en al snel werden er door heel Amerika boutique gyms geopend. Sterren als Victoria en David Beckham, Lea Michele, Lena Dunham, Selena Gomez en Khloé Kardashian lopen er de deur plat.

Die laatste zegt erover: ‘I love love love spinning. Het is zo’n goede work-out. Door de gedempte verlichting en de luide muziek lijkt het bijna op dansen in een club.’ Nu ook in Europa de boutique gyms als paddenstoelen uit de grond schieten, gaan ze in de States alweer een stapje verder: fusion lessen waarbij je van je fiets direct de yogamat opstapt. Niet zo’n gek idee, want als je lichaam is opgewarmd door het fietsen, gaat die downward facing dog een stuk soepeler.

Dit artikel komt uit VIVA 2019-16. Deze VIVA ligt vanaf 17 april in de winkel of bestel je hier online.