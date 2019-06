Snel verveeld? Dan is CrossFit jouw sport, want deze pittige work-out is elke les anders.

Say WoD?

CrossFit is een vorm van fitness die gewichtheffen, gymnastiek en atletiek combineert. Je maakt tijdens de training gebruik van onder andere tractorbanden, dumbbells, touwen en zandzakken. Daardoor is elke work-out anders. Een training bestaat uit een warming-up, een technisch gedeelte waarin je leert hoe je bepaalde oefeningen goed uitvoert en een Work-out of the Day (WoD) van tien à twintig minuten. Voor het competitie-element worden de resultaten van de WoD’s op een whiteboard bijgehouden. Ook kun je zo werken aan je persoonlijke record. Als beginner zul je moeten wennen aan de vele CrossFit-termen. Zo zijn er drie WoD-varianten: AFAP (As fast as possible), AMRAP (As many rounds as possible) en EMOM (Every minute on the minute) en heeft elke oefening ook z’n eigen afkorting.

Wereldsport

CrossFit-boxen kun je wereldwijd vinden. Handig, want zo kun je ook tijdens je vakantie aansluiten bij een plaatselijke CrossFit-community. In Nederland heeft elke grote stad wel een of meer eigen boxen, zoals crossfithofplein.com in Rotterdam, crossfitu1.nl in Utrecht, crossfitheerenveen.nl, crossfitdenbosch.nl, crossfitapeldoorn.nl en crossfitamsterdam.nl, om er een paar te noemen. Kijk op wodathletes.com/crossfit-boxen-in-nederland voor een adres bij jou in de buurt.

Wat doe het met je?

Gewichtheffen, rennen, roeien, handstand, zwaaien met kettlebells: bij CrossFit train je heel je lichaam en mag je met recht spreken van een fullbody work-out. Je verbetert je conditie, wordt sterker, flexibeler en sneller. Ook je balans, coördinatie en uithoudingsvermogen gaan met sprongen vooruit. Uit een onderzoek van de Universiteit van Wisconsin blijkt dat je gemiddeld 12,3 calorieën per minuut verbrandt per training, dus zo’n 384 calo’s per halfuur (afhankelijk van je leeftijd en gewicht). Daarnaast is het een heel sociale work-out: je sport in groepsverband en pept en jut elkaar op om het beste in elkaar naar boven te halen. Daardoor ontstaat er al snel een community-gevoel en maak je makkelijk nieuwe vrienden in de box.

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-25-2019. Dit nummer ligt vanaf 19 juni in de winkel of bestel je online via onderstaande link.