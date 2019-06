Ook in de ban van het WK-vrouwenvoetbal en zin om zelf een balletje te trappen? Kicksen aan en gáán.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: hollandse hoogte

Niet meer langs de lijn

Oranje hamsters, telefoonhoesjes, 3D-borstbeeldjes, potten pindakaas met de namen van de Oranje Leeuwinnen… vrouwenvoetbal begint een steeds grotere plek te veroveren in ons land en het is dan ook een van de snelst groeiende teamsporten. Dat was vroeger wel anders. In 1924 werd de Oostzaanse Vrouwenvoetbal Vereeniging opgericht, maar de KNVB zag niets in voetballende vrouwen. Zij moesten ‘echtgenote, moeder of geliefde van voetbalspelers’ zijn.

Ja echt. In 1955 werd de Algemene Damesvoetbalbond opgericht en startte de eerste vrouwenvoetbalcompetitie in ons land, maar pas in 1971 erkende de KNVB vrouwenvoetbal. Sindsdien groeit het aantal vrouwelijke voetballers elk jaar, zijn er gemengde jeugdelftallen, spelen Nederlandse spelers in het buitenland, werd Lieke Martens uitgroepen tot beste voetbalster ter wereld en het Nederlands vrouwenelftal in 2017 Europees Kampioen. Nog meer goed nieuws: over vier jaar verdienen de Oranje leeuwinnen evenveel als hun mannelijke collega’s.

Eeuwenoude sport

Voetbal wordt overal ter wereld gespeeld en daarom wil elk land bekendstaan als de ‘ontdekker’ van deze populaire sport. Drie eeuwen voor Christus werd er in China al een spel gespeeld dat op voetbal leek, en ook de Grieken en Romeinen speelden een voorloper van voetbal. In Engeland speelden ze in de middeleeuwen met een opgeblazen varkensblaas. Dat land lijkt het meest aan de wieg te staan van het voetbal zoals we het nu kennen. Op universiteiten werden de eerste officiële spelregels opgesteld, zoals de buitenspelregel. In 1863 werd in Engeland de Football Association opgericht en startte er een competitie. Voetbal werd wereldwijd steeds populairder en in 1904 werd de FIFA opgericht dat in 1930 het eerste wereldkampioenschap voetbal (voor mannen) organiseerde.

Wat doet het met je?

Tijdens een wedstrijd van negentig minuten kun je wel zo’n tien à dertien kilometer afleggen – tenzij je in het doel staat natuurlijk. Je loopt daarmee je hoofd leeg, traint je been-, bil- en buikspieren en bouwt ook nog een ongelooflijk uithoudingsvermogen op. Het aannemen en onder controle houden van de bal maakt dat je coördinatievermogen met sprongen vooruitgaat. Bovendien sport je in de buitenlucht, waardoor je lijf een vitamine D-boost krijgt – en dat is weer goed voor sterke spieren en botten.

Ook niet onbelangrijk: voetbal is een teamsport en uit onderzoek blijkt dat dat je minder vatbaar maakt voor een depressie of een dip. Een vrouw van zeventig kilo verbrandt gemiddeld 515 calorieën per uur met voetbal. Grappig feitje: zelfs met enthousiast een voetbalwedstrijd kijken, verbrand je flink wat calorieën, blijkt uit onderzoek van Quest. Tijdens een spannend potje raak je ruim 150 calorieën kwijt – wat gelijkstaat aan anderhalf wijntje. Goeie reden om te juichen als je het ons vraagt!