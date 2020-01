VIVA-fit: Drillen voor die billen

Wil je abs kweken, vetjes verliezen of fitter worden, maar heb je wel een schop onder je kont nodig? Doe als de sterren en huur een personal trainer in.

Jane Fonda en co.

Personal trainers bestaan al eeuwen. Vroeger al waren er zogenaamde ‘drill sergeants’ die groepen mannen klaarstoomden voor een eventuele oorlog. Pas in de negentiende eeuw kwamen er trainers in gyms die zo populair werden dat mensen ervoor in de rij stonden. In de jaren tachtig brachten celebrities als Jane Fonda en Cher aerobics-dvd’s uit. Zij werden zelf getraind door personal trainers, maar die traden nog niet op de voorgrond. In 1994 werd in Amerika de eerste personal trainer gecertificeerd. Tegenwoordig zijn pt’s zelf celebrities. Denk aan Tracy Anderson die Gwyneth Paltrow en Alessandra Ambrosio traint, en Gunnar Peterson die Kendall Jenner en Khloé Kardashian onder handen neemt. Sinds de opkomst van social media en de fixatie op ‘body image’ huren ook steeds meer ‘gewone burgers’ een personal trainer in.

Lekker persoonlijk

Kun je jezelf niet motiveren om in de fitnesszaal aan de gang te gaan met gewichten of heb je geen idee wat je met al die apparaten moet doen? Dan is een personal trainer een goed idee. Je zegt een afspraak met een trainer ook minder snel af dan een afspraak met jezelf, want dan wacht er écht iemand op je. Een personal trainer geeft jou net dat liefdevolle schopje onder je kont, waardoor je meer uit jezelf haalt dan normaal. De kans dat je je doelen behaalt is dan ook veel groter dan wanneer je zelf maar wat aanklooit. Plus je krijgt een work-out op maat die je elke keer weer uitdaagt.

Wie dan?

Er zijn tegenwoordig heel veel personal trainers, de kunst is om er een te vinden die bij jou past. Personal trainer Bas van Beest geeft tips:

Train je al jaren of heb je juist nog nooit een kettlebell aangeraakt? Het is belangrijk dat je trainer kijkt naar hoe jij ervoor staat en wat jouw startpunt is, en van daaruit een plan opstelt. Check zijn of haar website of Instagram om te kijken welke resultaten er al met anderen zijn behaald. Je trainer luistert naar jouw doelen en wensen en werkt hier samen met jou aan. Het is tenslotte ‘personal’ training; als jij het liefst alleen ’s ochtends traint, dan moet je trainer dit mogelijk maken. Tijdens het trainen ligt de focus op techniek en progressie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hij of zij je leert om zelfstandig te kunnen trainen en je doelen te bereiken. Je trainer is óók je coach en zorgt ervoor dat je net dat beetje meer geeft tijdens de training, maar ook dat je je houdt aan de gemaakte afspraken en je motiveert om er ook buiten de training vol voor te gaan. Een goede trainer heeft de volle aandacht voor jou en is niet met anderen bezig. Een techniek aanleren vereist namelijk honderd procent focus, van zowel de trainer als van jou. Tot slot zorgt je trainer ervoor dat wanneer je je voeding aanpakt, dit op de juiste manier gebeurt. Het gaat namelijk om zo veel meer dan alleen de caloriebehoefte berekenen! Naast de theoretische dingen zoals hoeveel eiwitten je elke maaltijd moet binnenkrijgen, is het ook belangrijk om te kijken naar wat er binnen jouw levensstijl past en waar winst te behalen is.

Wat kost dat?

Een personal trainer biedt dus veel voordelen, maar er hangt ook best een prijskaartje aan. Een goede trainer rekent gemiddeld 75 à 90 euro per sessie. Reken maar uit. Sommigen bieden een korting als je met z’n tweeën traint. Je zou bijvoorbeeld een keer per week met een personal trainer aan de slag kunnen gaan en daarnaast zelf kunnen trainen. Als je het ziet als een mooi cadeau – en je je dagelijkse lattes en andere extra’s een tijdje laat staan – dan is het top investering in jezelf.

