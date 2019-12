VIVA-Fit: Even doorlopen, mensen!

Na de zoveelste copieuze kerstmaaltijd, wil je maar één ding: bewegen! Mooi, ga naar buiten voor een frisse neus en zet stevig de pas erin voor een portie brisk walking.

Is wandelen te traag voor je en gaat hardlopen je te snel? Maak dan kennis met brisk walking. Deze stevige manier van doorlopen waarbij je je armen meebeweegt, betekent letterlijk krachtig en alert wandelen. Dat betekent: zo’n honderd stappen per minuut. Het is overgewaaid uit Amerika – Oprah Winfrey introduceerde het daar in de jaren negentig via haar talkshow bij het grote publiek – waar het ook wel bekend staat als power walking. Bij brisk walking gaan je hartslag en ademhaling omhoog, maar moet je wel kunnen blijven praten. Lichte zweetdruppeltjes op het voorhoofd? Dan zit je op het goede tempo. Het mooie is: het is geschikt voor elke leeftijd, conditieniveau en het is gratis. Dus sleep de hele familie op tweede kerstdag mee voor een stevige wandeling in het bos, strand of het park. Even samen die kerstcalo’s eraf knallen!

Braintraining

Een groot voorstander van brisk walking is de bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, die het in zijn boek en lezingen aanraadt: ‘Je moet aan brisk walking doen, dus heel stevig doorstappen zodat je je hart voelt kloppen. En dat eigenlijk minimaal een half uur zonder onderbreking zodat het hart het bloed goed kan rondpompen naar het brein. Dat stimuleert de aanmaak van nieuwe hersencellen en de groei van het aantal verbindingen tussen de hersencellen onderling.’ Lea Michele, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Taylor Swift – de laatste twee zelfs samen – zijn goed bezig, want worden regelmatig al power walkend gespot in de Hollywood Hills.

Solo of samen

Brisk walking kun je in principe op eigen houtje doen. Zoek wel even op YouTube een tutorial op zodat je weet dat je de juiste bewegingen maakt. Vind je het leuker om met een groep op pad te gaan? Powerwalkingclub.com heeft groepen door heel Nederland om je bij aan te sluiten.

Wat doet het met je

Behalve dat je je hersenen fit houdt met regelmatig stevige wandelen, verlaag je ook de kans op diabetes type 2 met achttien procent, aldus Scherder. Een groot voordeel van brisk walking is dat je je pezen en gewrichten veel minder belast dan bij hardlopen, waardoor blessures – bijna – nooit voorkomen. Je uithoudingsvermogen gaat vooruit en je traint de spieren rond je heupen, bovenbenen en billen, maar ook je armen omdat die volop meebewegen. Ook geeft het je metabolisme een boost, waardoor je verbranding omhoog gaat en ook in ruststand je interne kachel harder werkt. Afhankelijk van je leeftijd en gewicht verbrand je met een half uur brisk walking ongeveer 200 à 400 calorieën. Dat zijn toch weer zo’n 5 à 10 kerskransjes…