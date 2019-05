VIVA-fit: What sup?

Waarom een zweterige gym in als je ook buiten kunt sporten? Met stand up paddling – oftewel suppen – werk je aan je lijf én aan je kleurtje.

Het water op

Op een board dat groter en breder is dan een surfboard staand over het water peddelen: dat is suppen. Het chillere zusje van (golf)surfen heeft vanuit Hawaii inmiddels de hele wereld ingepakt. En het mooie is: je hoéft niet op een tropisch eiland te wonen om deze buitensport te kunnen doen. Met een wetsuit aan kun je zelfs tijdens een typische Hollandse zomer onze wateren trotseren. Want met sloten, vaarten, kanalen, plassen, meren, rivieren en de Noordzee is Nederland het sup-land bij uitstek. En dat peddelen lijkt er misschien heel relaxed uit te zien, maar vergis je niet: suppen is een pittige work-out.

Wat doe het met je?

Met deze buitensport train je je hele lichaam, maar vooral je arm-, buik- en rugspieren. Ook is suppen – vooral als je net begint – een goede evenwichtstrainer. Je kunt het zo zwaar maken als je zelf wilt. Sup je op je gemak over rustig water, dan verbruik je zo’n 225 calorieën per uur. Maak je een tocht met meer vaart of ga je de zee op en zijn er golven, dan verbruik je tussen de 400 tot 500 calorieën per uur. En tijdens een wedstrijd kun je wel tussen de 850 tot 1000 calorieën per uur verbranden. Nog wat fijne voordelen: door buiten te sporten maakt je lichaam onder invloed van uv-licht vitamine D aan. Dat is goed voor je botten en geeft je energiepeil een boost. Ook zorgt de zon ervoor dat je lichaam meer melatonine aanmaakt waardoor je ’s nachts beter slaapt.

Waar en wat kost het?

Meteen een sup-board kopen of huren en het water op gaan kan natuurlijk, maar eerst een paar proeflessen volgen, kan ook. In Amsterdam kun je bij M&M SUP leren suppen op de grachten, maar ze geven ook sup-yoga en sup-pilates. Over de Utrechtse wateren peddel je met SUP school Domstad en Groningen ontdek je vanaf het water met Supexperience. De zee op? Dat kan via bijna elke surfschool aan de kust, zoals bij surfana.com in Zandvoort en surfschoolcallantsoog.nl in Callantsoog. Een (proef)les kost gemiddeld € 25, maar er worden ook strippenkaarten of meerweekse cursussen aangeboden. Wedstrijden zijn er ook, de leukste − ook om naar te kijken − is de SUP11, de de sup-Elfstedentocht in Friesland.

Zij doen het ook

Suppen is een populaire work-out onder celebrities. Rihanna, Kate Hudson, Taylor Swift, Amy Schumer en Alessandra Ambrosio zijn fan. En ook Matthew McConaughey en Leonardo diCaprio houden zichzelf in shape met suppen. Maar onze favoriete sup-hunk is Orlando Bloom, die twee ’s zomers geleden in Sardinië vond dat zwemkleding zwaar overbodig was en naakt op zijn sup-board stapte. Terwijl verloofde Katy Perry in bikini voorop zat, peddelden Bloom en zijn willy er lustig op los.

