Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x de mooiste sportleggings om lekker in te zweten

Het ontwerp van onze Classic Legging High Waistband van het prachtige merk Deblon is elegant en tijdloos. De legging heeft een extra hoge tailleband voor nog meer comfort en een perfect aangesloten pasvorm. Zonder twijfel de meest comfortabele legging uit onze collectie. Geschikt voor elke workout. Deze broek is perfect te combineren met zowel je sportkleding als je fashiongarderobe. Deze mag eigenlijk niet ontbreken in je kledingcollectie.

Met deze mooie legging van GymShark weet je zeker dat jij in de sportschool te show zal stelen. De legging is naadloos en hoog getailleerd. Verder heeft de legging een rotszak en een geribbelde tailleband.

Deze zweetafvoerende, sneldrogende legging met hoge taille heeft een pasvorm die altijd lekker zit en nooit afzakt of verschuift. Ze is immers ontworpen met ontspanning in gedachten, een legging waar je je tijdens het sporten zorgen over moet maken, kan gewoon niet. Gemaakt van een soepele, rekbare, glanzende stof, een perfecte legging om de natuur in te gaan en gewoon tot rust te komen. Het met de hand getekende paradijsvogelbloemenpatroon geeft bovendien een vleugje eigenzinnigheid aan elke garderobe.

De Classic legging Leopard van het hippe Deblon heeft een heerlijke fit en een hoge tailleband voor meer comfort en ondersteuning rond de taille. Ze is gemaakt van een super stretch en high-end kwaliteit met compressie eigenschappen voor een perfect aangesloten pasvorm en optimale sportprestatie. Klassieke Leopard print welke makkelijk te combineren is. Geweldig voor een workout maar minimaal zo geschikt om gewoon de hele dag te dragen!

Met deze high-waisted legging steel jij de show in de gym! De legging is gemaakt van een soepele stof met vrolijke print, daarnaast heeft hij mesh details. Combineer met de bijpassende sport-bh voor een compleet set!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?