VIVA’s Vijf: 5x helemaal fit met déze work-out tools

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x hebbedingetjes die het sporten instant aangenamer maken.

1. Primeknit Sportbeha

Heb je het ook hé-le-maal gehad met sportbeha’s die toch nét niet lekker zitten, je niet voldoende beweegruimte geven of niet genoeg ondersteuning bieden? Adidas pakt uit met de nieuwe Primeknit-lijn, die bestaat uit twee sportbeha’s en twee bijhorende leggings. Beide sportbeha’s zijn speciaal ontworpen met zo dun mogelijke stof en zo min mogelijk naden zodat ze je op geen enkele manier belemmeren.

2. Yoga Roundie

Dit leuke ronde yogamatje is perfect om je eigen korte yoga sessie te houden. De mat is groot genoeg om je in eender welke moeilijke-doch-ontspannende houding te wringen. Thuis dient hij als echte yogamat, voor een snelle work-out, op het strand kan je ‘m hergebruiken, zoals je ziet als leuke handdoek. En als je nog niet helemaal zeker bent of je wel écht yoga wil doen, kan dit matje je toch al op z’n minst inspireren met de zweverige print. Best part: hij staat nu on sale!

3. 24 Bottles

De drinkbussen van 24Bottles zijn stuk voor stuk meesterwerkjes. Naast de verschillende leuke printjes, hebben ze ook verschillende formaten en materialen. Om het af te maken kan je je fles zelfs hélemaal laten personaliseren door een korte boodschap op jouw drinkbus te zetten.

4. Weight Hoop original

De hoelahoep is niet alleen een giga-teruggooi naar onze jeugd, maar is ook nog eens méga effectief als het over vetverbranding gaat. Maar waar berg je zoiets onhandig op, horen we jullie denken. Wel dit exemplaar van Weight Hoop kan je heel makkelijk gewoon uit elkaar halen en opbergen. Get your hoops out ladies.

5. HKMX x Fila Vault Jogger

Wie zei dat goede loopschoenen saai of lelijk moesten zijn? Deze super leuke sneakers van Fila en Hunkemöller bewijzen in ieder geval dat het tegendeel waar is. Deze gympen worden niet alleen je nieuwe sportschoenen, maar ook je nieuwe favoriete all day sneakers. Reden te meer om ze te kopen, toch?

