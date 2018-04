Dit zijn volgens onderzoek de ideale sportplekken om een date te scoren

De kans is groot dat je jezelf in aanloop naar de zomer extra vaak in het zweet werkt. Dat lichaam maakt zich immers niet zélf bikini proof (het zou wat zijn…). Maar fit worden is niet het enige doel van onze sportsessies, zo beweert datingservice Lexa.nl.

Terwijl we ons te pletter zweten op de fitnessapparaten en in de dansschool, houden we ook onze omgeving (lees: loslopend date material) goed in de smiezen. 45 procent van de singles vindt sporten en een date scoren namelijk een topcombinatie, zo blijkt uit onderzoek van Lexa.nl naar flirtgedrag onder ruim duizend Nederlandse vrijgezellen.

Van dansschool tot piste

Met name de sportschool is een populaire plek om mannelijk of vrouwelijk schoon te spotten. 36 procent van de ondervraagden vindt de gym de beste locatie om een date tegen het lijf te lopen. Ook de dansschool (30 procent) doet het goed. Wat werkt er immers beter dan salsapasjes oefenen met een danspartner terwijl jullie elkaar zwoel in de ogen kijken? Daarnaast houdt 26 procent zijn of haar ogen extra open tijdens het hardlopen, en zou je ook zomaar op het voetbalveld (14 procent) of de skipiste (13 procent) de prins(es) op het witte paard kunnen tegenkomen.

Bezweet koppie

Hoop je je aanstaande partner tijdens het sporten tegen te komen, dan wil je er natuurlijk wel een beetje goed uitzien. Make-uploos sporten in je kloffie is er volgens single Nederland dan ook niet bij. Bijna de helft van alle ondervraagden besteedt vóór een work-out extra tijd aan het uiterlijk; denk aan een goeie sportoutfit en extra aandacht voor het kapsel.

Beeld iStock