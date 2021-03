Het regent kritiek rondom Emily Ratajkowski (Je weet wel van Blurred Lines). Amper twee weken geleden beviel zij van haar zoontje Sylvester en haar buik is nu alweer rete strak. De opmerkingen onder haar post-babybody foto zijn dan ook niet mals.

Het topmodel postte foto’s van zichzelf in een loungewear-oufit van haar eigen merk Inamorata Woman. Topless met het jasje nonchalant open, haar heup naar de ene kant en de broek nog lager, is slechts het heupbot te zien. Geen buikje, geen rolletje en zeker geen post-baby body. Tot grote irritatie en verbazing van haar volgers.

Middelvingers

De meningen zijn verdeeld. Zo zijn er een aantal volgers die het voor Em opnemen. ‘Every. Body. Is. Beautiful. Period!‘, zegt iemand. Maar er is ook een hoop ongeloof over haar post-babybody . ‘No way that’s 11 days after baby. Nope’ en ‘‘Having a post baby flat stomach is pretty much pure luck’. Weer een ander denkt dat ze foto’s in juni heeft genomen. Ook zijn er een aantal middelvingers te zien.

Statement

De post-babybody foto is een grote tegenhanger van de eerlijke, zachte baby-bodies die Instagram hebben overgenomen. Zoals Chrissy Teigen, die in 2018 een statement maakte door haar “mom bod” te showen en uit te spreken dat ze onzeker was. Eerlijk is eerlijk, ook Em heeft het recht om haar (te perfecte) mom body te showen toch?

