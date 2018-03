Vrijdag 16 maart: de Nationale dag van zo ongeveer alles

Misschien had je het al gemerkt: vrijdag 16 maart is door zo ongeveer alles gebombardeerd tot ‘de dag van’. Het is vandaag namelijk: Nationale Pannenkoekendag, Rokjesdag, World Sleep Day, én Nationale Vaginadag. Koffietijd besloot dat het tijd was dat onze vulva ook een eigen momentje kreeg en dus stond de aflevering vanochtend geheel in het teken van, jawel, onze flamoes.

Zo vertelden Bobbi Eden en Emma Wortelboer enthousiast over hun ervaringen met hun vagina en stelde Prins van den Bergh een ‘vaginagezond’ menu samen. Want, ja, dat bestaat. De aflevering kun je hieronder terugkijken.

Overigens worden de (jonge)heren niet vergeten: bij 5 Uur Live schuiven onder andere Jan Heemskerk, Eddy Zoëy, Charly Luske aan om eens te bomen over hun piemel.

Nou zijn wij zijn niet de lulligste (ah, flauw), dus we hebben drie (handige) artikelen over je lady parts weer eens opgezocht:

Bron Televizier | Beeld Shutterstock