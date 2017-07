Wat gebeurt er bij een brain freeze en hoe kom je ervanaf?

Nu er zoveel onweerstaanbare ijsjes (sushi-ijs, wodka-ijs, Radler-ijs, you name it) in omloop zijn en het weer zich er ook nog perfect voor leent, weten we het vriesvak vaak te vinden. Maar terwijl we gulzig aan onze bevroren Radler likken, voelen we alweer gauw die stekende hoofdpijn opkomen: daar is de brain freeze. Aargh!

Bevriezen doen je hersenen natuurlijk niet echt, maar wat gebeurt er wél tijdens zo’n irritante brain freeze? Je krijgt hier last van wanneer iets kouds de achterkant van je gehemelte en neus raakt. De zenuwuiteinden die daar zitten, zenden een signaal naar je hersenen, waardoor aders en bloedvaten samentrekken. En dat voel je in je voorhoofd.

Het mag dan niet gevaarlijk zijn; een brain freeze is wel flink vervelend en kan soms wel een paar minuten duren. Het best kun je je ijsje daarom langzaam opeten (no shit?). Probeer ook eens om het vooraan je mond te laten smelten voordat je het doorslikt.

Mocht de brain freeze onverhoopt toch weer opspelen, dan is er een aantal dingen waarmee je de ijshoofdpijn – zoals de aandoening ook wel genoemd wordt – kunt tegengaan. Drink bijvoorbeeld lauw water zodat je zenuwuiteinden sneller opwarmen. Ook kun je hiervoor je tong of een vinger tegen je gehemelte drukken. Good luck en eet smakelijk!

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron HLN | Beeld Sanoma Beeldbank