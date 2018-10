Waarom je de hik krijgt als je alcohol drinkt én hoe je ervan afkomt

Heb jij nooit last van de hik, totdat je een paar slokken wijn op hebt? Het lijkt misschien een opmerkelijk gevolg van alcohol drinken, maar het is te verklaren.

Alcohol wekt namelijk de hik op, zo schrijft Bustle. Het zou namelijk de reflux – het proces waarbij maagzuur naar boven komt in de slokdarm en daar een irritatie veroorzaakt – bevorderen. En je raadt het waarschijnlijk al: daarom krijg je dus al-tijd de hik wanneer je een slok op hebt. Dit gebeurt voornamelijk als de nervus vagus – een zenuw die onder meer door de borst- en buikholte loopt – geprikkeld wordt.

Koolzuur

Heb je vaker last van de hik wanneer je bier drinkt in plaats van wijn? Ook dat is logisch te verklaren. Door het koolzuur krijg je immers meer lucht binnen, wat ook hik-opwekkend kan werken.

Weg met de hik

Er zijn meerdere – niet wetenschappelijk – bewezen manieren om van de hik af te komen. Maar als je er vaak last van hebt, ben je waarschijnlijk vast wel bereid wat trucjes te proberen. We sommen er een paar voor je op:

Focus je op de volgende hik die gaat komen. Omdat je er zo mee bezig bent en erover nadenkt, is de kans groot dat-ie niet meer komt.

Eentje uit de oude doos: zorg ervoor dat iemand je flink laat schrikken.

Misschien niet heel comfortabel, maar het zou dus helpen om een glas water op de kop te drinken. Probeer dat maar eens zonder te morsen!

Eet een lepel suiker.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock