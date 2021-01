Dit is dus de reden waarom je vagina ‘ruikt’ na de seks

Jullie zijn nét klaar met een potje love making en ineens komt er een – onaangename – geur je neus in. Iehl, wat is dat? Ja, waarschijnlijk komt die geur uit jouw vajajay… Maar geen zorgen, er niets ergs aan de hand en je hoeft je er ook zeker niet voor te schamen!

Niets is zo lekker als een potje wilde seks met je partner, maar helaas zorgt de geur na afloop voor een niet zo’n charmy ending...

Gek geurtje

Hoe komen we eigenlijk aan dat zurige, muffe geurtje uit onze poes na de seks? Hormoonexpert Dr. Sara Gottfried legt het uit: ‘Sperma heeft een hoge pH-waarde en de vaginale afscheiding een lage. Als deze twee met elkaar in contact komen, vindt er een chemische reactie plaats’. Het zaad verstoort dus de zuurgraad in de vagina, en zorgt voor een nieuwe ietwat nare geur…

Vermijd je déze geur als je een condoom gebruikt? Nee, het kan dan nog steeds ruiken. Maar dan anders! Het rubber van de condoom vermengd met zweet en de lage pH-waarde van de vagina zorgt namelijk ook voor een luchtje. En dat is hartstikke normaal! Wanneer je pas écht moet gaan opletten is als de geur sterk naar vis ruikt. Want hé, die lucht wil je alleen maar ruiken in een viswinkel en niet in de slaapkamer. Een bezoekje naar de huisarts is dan zeker aan te raden.

