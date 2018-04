Waarom vrouwen massaal een foto met de hashtag #SkinPositivity delen

Elke vrouw is prachtig, no matter what. En toch zijn de meningen daar helaas nog steeds over verdeeld. Zo wordt er al jarenlang gediscussieerd over kleur en kledingmaat, wanneer het aankomt op het lopen van een modeshow of schitteren in een campagne. Maar dat blijkt niet het enige. Ook verschillende huidaandoeningen blijken vaak een lastig onderwerp om over te praten. Met de hashtag #SkinPositivity hoopt de bedenker het nu zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Acne, psoriasis, vitiligo, allerlei huidaandoeningen waar menig vrouw van alles voor uit de kast haalt om het te verbloemen, want het zou nou eenmaal niet binnen het schoonheidsideaal passen. En dat terwijl er zoveel vrouwen zijn die er last van hebben. Toen model en realityster Kendall Jenner negatief commentaar kreeg op haar onrustige huid tijdens de Golden Globes, vond blogster Em Ford het dan ook hoog tijd om in te grijpen en een einde te maken aan alle beledigingen naar aanleiding van huidaandoeningen.

Onzekerheid

‘Van de ene vrouw tegen de andere, dankjewel om je middelvinger op te steken naar alle idioten van deze wereld. Acne maakt ons ontzettend onzeker, en ik geloof dat we die angst alleen maar kunnen onderdrukken door andere vrouwen te leren kennen die even geweldig zijn. Die niks geven om hun acne en niet bang zijn om erover te praten en te vertellen dat het doodnormaal is. Ik ben er zeker van dat hoe meer we erover praten, hoe minder controversieel het onderwerp zal worden, hoe minder we anderen zullen beoordelen en hoe minder onzeker we zelf zullen worden.’

Huidproblemen

Haar doel om huidaandoeningen zichtbaar en bespreekbaar te maken, lijkt hiermee in ieder geval gelukt te zijn. Na haar uitgebreide post werd de hashtag #SkinPositivity binnen no time een hit, en delen vrouwen massaal foto’s van huidproblemen met foto’s zonder filters en make-up. En daar kunnen we alleen maar heel erg blij mee zijn!

Een bericht gedeeld door Barbarhat Sueyassu (@barbarhatsueyassu) op 4 Apr 2018 om 11:14 (PDT)

Een bericht gedeeld door Em Ford (@mypaleskinblog) op 27 Jan 2018 om 1:27 (PST)

Een bericht gedeeld door Lex – Rosacea/Skincare/Beauty (@talontedlex) op 13 Apr 2018 om 11:21 (PDT)

Bron HLN.be | Beeld iStock