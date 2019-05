Waarom zijn we in hemelsnaam zo dol op het uitknijpen van puisten?

Of het nu op tv, de rug van je partner of je eigen kin is: veel mensen zijn gek op het uitknijpen van puisten. Redelijk vreemd wel, want als er íéts ranzig is, is het wel zo’n rode knoeperd waar een berg pus uitbarst. Waarom blijven we alsnog met z’n allen stoïcijns zitten knijpen?

Smakelijk is het niet bepaald. En om nou te zeggen dat het goed is voor je huid… nee, dat ook al niet. Het uitknijpen van puisten kan leiden tot ontstekingen, littekens en zelfs méér puisten. Beter niet aan beginnen, dus.

Uitleven op je partner

Toch zitten we maar wat graag aan de rood-witte rakkers. Dat blijkt niet alleen uit de populariteit van de video’s van Dr. Pimple Popper en het feit dat artikelen over puistenknijpspeelgoed knettertje-viral gaan; ook onderzoek van Ze.nl wijst uit dat we maar al te graag puisten tot explosie brengen.

De helft van de vrouwen knijpt weleens een pukkel van haar partner uit, zo blijkt uit een rondvraag onder 2.800 Nederlanders. Ook bij onszelf kunnen we er moeilijk afblijven: dat lukt slechts 16 procent van de vrouwen. (Respect voor hen die zich aangesproken voelen.)

Beloon jezelf

Maar waarom blijven we toch diehard knijpen? Psycholoog Sanam Hafeez denkt het te weten. ‘Zien hoe er pus, bloed of vocht uit een puistje komt, triggert het beloningscentrum in onze hersenen’, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

‘Eerst is er het gevoel van angst en afschuw wanneer je een pukkel opmerkt, vervolgens volgt de verlossing wanneer je hem uitknijpt, en dan het kalme gevoel wanneer je merkt dat de puist weg is. Die combinatie zorgt ervoor dat het uitdrukken van een pukkel een soort gelukzalige roes doet ontstaan.’ Dit gevoel hebben we te danken aan de dopamine – het ‘gelukshormoon’ – die vrijkomt in onze hersenen wanneer we het gevoel hebben iets te verwezenlijken.

Nog meer beloningen

Krijg jij spontaan zin? Check hier de 9 ranzigste video’s van Dr. Pimple Popper of schaf zelf speelgoed aan waarmee je de hele dag door ‘puisten’ kunt uitknijpen.