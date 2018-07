Waarom je in de zomer meer last hebt van een slechte adem

Het kan je flink onzeker maken als je last hebt van een slechte adem en nét op dat moment op het punt staat om nieuwe mensen te ontmoeten. Heb je het idee dat je in de zomermaanden vaker een nare smaak in je mond hebt? Daar blijkt een logische verklaring voor te zijn.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: zeker wanneer de temperaturen stijgen en je veel zweet, is het belangrijk om voldoende te blijven drinken en gehydrateerd te blijven. Oók als je niet zit te wachten op een slechte adem. ‘Bovendien wordt dat probleem nog erger als je medicatie tegen hooikoorts neemt, een dieet volgt omdat je probeert af te vallen en vaker buiten sport,’ legt halitosedeskundige Harold Katz uit aan Metro UK.

Bacteriën

Daarnaast is er nog een verklaring voor je slechte(re) adem op warme dagen, namelijk de zoete (alcoholische) versnaperingen die we naar binnen werken. ‘In je mond zitten anaërobe bacteriën en die zijn dol op suiker,’ zegt Katz. ‘En zoals je al kan raden, ruiken die niet naar bloemetjes.’ En wat dacht je van de knoflooksaus waar je je barbecuevlees in dipt? ‘Bovendien blijven stukjes vlees, worstjes en ribbetjes ook vaak zitten tussen je tanden. Als je dan niet flost, krijgen die slechte bacteriën helemaal vrij spel.’

Dit kun je doen

Genoeg drinken is dus een must, ook als je wil dat je niet uit je mond gaat stinken. Ook waterrijk fruit zoals watermeloen kan helpen om de nare smaak op afstand te houden. Vergeet niet te flossen en probeer eens een tongschraper; de bacteriën en voedselresten die achterblijven op je tong kunnen ook voor een slechte adem zorgen. Extra zekerheid? Neem suikervrije kauwgom mee in je tas en je kunt er tegenaan!