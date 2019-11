Ineens een plek op je hoofd die steeds kaler wordt, of andere plekken op je lichaam waar je ‘spontaan’ haar verliest. Er is een kans dat je aan alopecia lijdt. Eén op de 1.000 tot 2.000 hebben deze aandoening. Maar wat is alopecia eigenlijk precies? En hoe kom je ervan af?

Knakenziekte

Kort gezegd is alopecia, voluit alopecia areata, gelokaliseerde haaruitval. Vaak op het hoofd, maar in principe kan alopecia elk behaard deel van de huid aantasten, zoals je gezicht of schaamstreek. De uitvalplekken zijn meestal net zo groot als een ouderwetse knaak – waardoor de aandoening ook wel bekend staat als knakenziekte. Bij 5 tot 10 procent van de patiënten valt al het hoofdhaar uit, wat de naam alopecia areata totalis heeft. Wanneer alle lichaamsbeharing uitvalt – de nachtmerrie – heet het alopecia areata universalis. Uiteindelijk kunnen zelfs je nagels (vooral de vingernagels) worden aangedaan: ze worden broos en breken af.

Alopecia is bij elke patiënt weer anders. Bij de meesten valt het haar plotseling lokaal uit en komt de haargroei binnen twee jaar weer terug, bij de ander komen er geen nieuwe lokken voor in de plaats. Wanneer het haar terug groeit, is er grote kans dat er geen pigment in het teruggroeiende haar zit.

Hoe ontstaat het: fabels en feiten

Dat is een goede vraag: er is veel onduidelijkheid over de oorzaak. Dat het een auto-immuunaandoening is, staat buiten kijf, en stress zou hier een oorzaak van kunnen zijn. Zoals bij veel aandoeningen doen er ook over alopecia fabels de ronde: zo wordt er weleens gezegd dat de haarziekte besmettelijk is, maar dat wordt door specialisten afgedaan als onzin.

Bij alopecia ‘herkent’ je lichaam plotseling je haar niet meer. Daarom stoot het de lokken als het ware af. Rond de haarwortels zitten ontstekingscellen, ook wel leukocyten genoemd, die door de ontwikkeling zorgen dat je je haar verliest en je kale plekken op je hoofd krijgt.

Hoe kom je er vanaf?

Als er daar een antwoord op was… Doordat er (nog) redelijk weinig over alopecia bekend is en de aandoening in ieder geval weer anders is, is er nog geen behandeling gevonden die bij iedereen aanslaat. Wat patiënten in ieder geval wél kunnen proberen is corticosteroidcrème of ditranolcrème. Bij grote, kale huidoppervlakten en langdurige kaalheid kan er het best een bezoekje gebracht worden aan de dermatoloog, waar waarschijnlijk PUVA lichttherapie of diphenciprone prikkeltherapie wordt toegepast om de aandoening te bestrijden.

Beeld: iStock