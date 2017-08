Water met koolzuur: minder onschuldig dan we dachten

Het is verfrissend, bevat geen calorieën en is tóch minder saai om te drinken dan gewoon water. Spa rood is dan ook een populaire optie voor mensen die gezond willen leven. Maar is koolzuurhoudend water wel echt zo onschuldig?

De laatste tijd doen wisselende verhalen de ronde over bruiswater. Volgens sommige experts kun je namelijk wel degelijk dik worden van het calorieloze drankje. Hoe dan? Nou, blijkbaar triggert het koolzuur je hongerhormoon, waardoor je het gevoel krijgt dat je trek hebt. Het resultaat: we grijpen sneller naar eten. Uit onderzoek blijkt dat het hongerhormoonpeil bij mensen die bruisend water bij het ontbijt drinken maar liefst zes keer hoger is dan bij mensen die plat water drinken.

Behalve dat je door je Spaatje rood sneller naar eten grijpt, zou het ook slecht zijn voor je tanden. Het koolzuur tast namelijk het glazuur aan, waardoor je op de lange termijn gele en gebroken tanden kunt krijgen. Dat vertelt tandarts Adam Thorne aan Daily Mail. Een Amerikaanse collega denkt daarentegen dat het wel wat meevalt. Hij legt in New York Post uit dat het met name om drankjes gaat waar een smaak aan is toegevoegd.

Bron EenVandaag | Beeld Shutterstock