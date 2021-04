Het is even zoeken (zeg maar gerust speld in een hooiberg), maar dan heb je ook wat. May I present you: onze koningin Máxima zonder make-up. Want dat heeft ze eigenlijk helemaal niet nodig.

Lees ook: Verwarring over foto van het Koningshuis: is dit wel onze koningin Máxima?

De onderstaande foto komt uit 2018 en is gemaakt tijdens de nieuwsjaarsontvangsten. Een van de weinige foto’s van Máxima zonder make-up. Máxima draagt bijna altijd een lippenstiftje, blush, oogschaduw, mascara en natuurlijk het welbekende lijntje boven haar ogen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Naar Pakistan zonder make-up

In 2019 stapte Máxima make-uploos uit het vliegtuig in Pakistan. Daar geven wij haar groot gelijk in! De vlucht duurde maar liefst 11 uur. Veel prettiger zonder make-up op je toet.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Griekenland 2020

Last but not least. Dé foto waarop iedereen (maar dan ook iedereen) in opstand kwam vanwege het schenden van de coronaregels. Los daarvan: ook op dit ‘onschuldige vakantiekiekje’ uit 2020 schittert Máxima zonder make-up.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @the_royals_of_today

Skin fasting

Wist je trouwens dat het blotebillengezicht weer helemaal in is? Het zogeheten ‘skin fasting‘ is een detox voor je huid. Door een tijd geen beautyproducten te gebruiken, krijgt je huid rust en kan het even ademen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?