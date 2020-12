Met zeep of zonder zeep. Elke dag of één keer per week. Met koud (brrr) of warm water. We willen natuurlijk allemaal dat onze vajayjay fris en schoon is. Maar hoe vaak en hoe kunnen we het beste down under wassen?

Om te beginnen: de vagina heeft een zelfreinigend vermogen. Dit noem je de vagina flora. Om die niet om zeep te helpen (grapje) moet je dus nooit te grondig aan het werk gaan met allerlei geparfumeerde producten of vaginale zeepjes. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de ietwat zure ph-waarde uit balans wordt gebracht. Hierdoor is je vagina minder beschermd tegen infecties én gevoeliger voor bacteriën. Wees dus altijd extra voorzichtig!

Met liefde

Wat je dus vooral niet moet doen, is het inwendig schoon willen maken. En dus ook niet ‘even doorspoelen met de douchekop’. Focus (en met liefde) op het gedeelte om je vagina heen en was dit met lauwwarm water. Was je vagina niet vaker dan één keer per dag met de hand of met een washandje.

Bron: Bedrock /Beeld: Unsplash