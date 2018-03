Zo worden je gebarsten lippen weer zacht

Na de kou van afgelopen week barsten je lippen misschien wel van de velletjes. Heel vervelend, daarom wil je er zo snel mogelijk weer vanaf. Zo maak je jouw mond weer zacht.

Dermatoloog Thomas Maselis legt uit hoe al deze vervelende barsten in je lippen ontstaan. Maselis: ‘Op onze lippen zitten heel weinig talgklieren. Je hebt er een beetje aan de rand, maar niet op het lippenrood. Normaal hydrateert talg de huid, maar dat is dus niet mogelijk op de lippen.’ Daarnaast verdampt het vocht in je lippen door de droge en koude lucht in de winter. Resultaat: vervelende scheurtjes.

Likken

Wat je vooral níet moet doen is je lippen vochtig maken met je tong. Het lijkt misschien even te helpen doordat je mond minder droog aanvoelt, maar uiteindelijk werkt het averechts. Maselis: ‘Veel mensen hebben de neiging om hun droge lippen nat te maken, maar dat is geen goed idee. Raar maar waar: water droogt de huid uit. Het allerergste wat je kan doen is losse velletjes aftrekken. Dan trek je gewoon de beschermlaag van je lippen eraf. Eet je daarna iets zout of pikant, dan kan het pijn doen.’

Honing

Wat dan wel? Lippenbalsems met vaseline zijn ook niet altijd een goed idee. ‘Gebruik lippenbalsem niet te veel, want dan ga je te veel hydrateren en zal de huid van de lippen verweken en geïrriteerd geraken. Om de twee à drie uur smeren is voldoende. Geen lippenbalsem in de buurt? Een goede handcrème of honing biedt ook een uitkomst.’ Goed om te weten!

