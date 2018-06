Zo heb je deze zomer geen last meer van schurende dijen

Langzaam wordt de temperatuur hoog genoeg om rokjes en jurkjes met blote benen aan te kunnen. Maar met dat warme weer is de kans groot dat je last krijgt van schurende dijen. En écht, je bent niet de enige. Met deze tips kom je zonder uitslag en irritatie de zomer door!

1. Talkpoeder



Met talkpoeder kun je de vochtige plekken op je huid direct verkoelen. Talkpoeder heeft namelijk een verkoelend effect op een geïrriteerde huid en neemt de jeuk weg. Kijk wel uit met je kleding, want voor je het weet zit het overal.

2. Corrigerend ondergoed



Corrigerend ondergoed is niet alleen goed om onder die strakke jurk te dragen, het zorgt er namelijk ook voor dat je dijen niet tegen elkaar schuren. Als je rok of jurk niet te kort is, kun je een corrigerend broekje aan doen. Het blijft mooi zitten en zorgt ervoor dat je silhouette strak blijft.

3. Knip een panty af



Dit ziet er misschien wat charmanter uit dan een broekje. Je kunt hem zo kort knippen als je zelf wilt. Knip hem alleen niet te kort, want hij kruipt wel snel op.

4. Smeren met crèmes



Een goede crème kan ook wonderen verrichten. Kies er bijvoorbeeld een die een beschermlaagje op je huid aanbrengt, zonder dat-ie ook daadwerkelijk intrekt. Ook is het tijdens de zomer handig om voor een crème te kiezen die water- en zweetproof is.

5. Vaseline



Vaseline zorgt ervoor dat je benen soepeler tegen elkaar aanwrijven. Een nadeel is alleen dat het op een gegeven moment intrekt en dan is de werking voorbij. Vreemde tip misschien, maar glijmiddel schijnt ook te werken. Dit trekt namelijk niet in, maar voelt wel glibberig.

6. Koude douches



Als je een koude douche neemt zweet je veel minder en de doorbloeding van je huid wordt verbeterd. Even wennen, maar het werkt wel.

7. Drink voldoende water



Dit zorgt ervoor dat je vochthuishouding op peil blijft en je lichaamstemperatuur daalt.

Bron Libelle Beeld Getty